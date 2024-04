El look de safari más sexy de Violeta Mangriñán con mono vaquero (y botas) es el que nosotras vamos a llevar por la ciudad

Violeta Mangriñán ha compartido en su cuenta de Instagram su álbum de fotografías de su safari por Sudáfrica con la marca Guess, y obviamente nosotras solo hemos podido fijarnos en sus lookazos. Entre ellos, este mono denim cortito de lo más sexy, que podría llevar la mismísima Georgina. Porque recordemos que la novia de Cristiano Ronaldo es por segundo vez la imagen de la campaña de primavera-verano de Guess y Marciano. Dirigida por Paul Marciano, Director Creativo de Guess, y fotografiada por la renombrada fotógrafa de moda y estilo de vida Tatiana Gerusova, la campaña presenta las últimas colecciones de Guess y Marciano con una selección glamorosa de prendas icónicas, prendas de punto, bolsos y accesorios, con un enfoque en motivos atemporales de lunares, denim y telas sensuales, capturando la esencia del glamour intrínseco y la sofisticación de la marca con Georgina Rodríguez como imagen. Una imagen y un estilo que nos recuerda mucho también al de Violeta Mangriñán, y más con este mono vaquero con botas altas desde su safari.

Como sabes, apostar por un look estilo 'total denim' es pura tendencia esta primavera-verano 2024, por lo que con la pieza protagonista del día, podrás obtenerlo en tiempo récord y sin esfuerzo. No solo eso, sino que los monos vaqueros se erigen como la prenda universalmente favorecedora que gusta a todas. De hecho, es especialmente ideal para chicas bajitas este mono cortito de Guess que lleva Violeta Mangriñán porque estiliza a la perfección su silueta, y además le da el toque más 'cowgirl' que ha devuelto Beyoncé a la máxima tendencia. La que es comprendida como la auténtica diva tejana lanzó ayer su octavo álbum, Cowboy Carter, al que la periodista ya está escuchado en bucle. Si todavía no has desempolvado ese sombrero de ala ancha que está escondido en lo más hondo del armario, la intérprete de Texas Hold ‘Em te invita a hacerlo animándote a que construyas con él una de las configuraciones que mejor acogerán esta primavera las amantes de los estilismos inspirados en el lejano Oeste.

Violeta y su look de safari. @safari

Mono vaquero con botones visibles, de Guess (160 euros)

Esta tendencia perfecta para entretiempo acumula más de 37 millones de visitas en TikTok y se trata concretamente de la mezcla de dos códigos estéticos casi opuestos que, sin embargo, funcionan a la perfección juntos. Y ahora es Violeta Mangriñán la que la ha lucido en su safari por Sudáfrica junto a la firma de moda, Guess.