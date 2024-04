Marina Reche es atendida en su visita a 'La Resistencia' por un corte en un dedo

En la emisión del lunes de 'La Resistencia', la cantante Marina Reche sufrió un percance que interrumpió momentáneamente la entrevista que le estaba realizando David Broncano. La joven artista, hermana de la concursante de 'Operación Triunfo 2018' Alba Reche, estaba promocionando su nuevo videoclip y su próxima gira de conciertos cuando ocurrió el incidente.

Todo comenzó cuando Marina Reche decidió hacer una broma utilizando una navaja que se encontraba sobre la mesa de David Broncano. La cantante, en tono jocoso, empuñó la navaja mientras hablaba sobre la Dama de Elche, pero la situación tomó un giro inesperado cuando la hoja de la navaja se cerró de repente, causándole un corte en uno de sus dedos. David Broncano reaccionó de inmediato ante la situación, mostrando preocupación por la lesión de Marina Reche y solicitando ayuda para detener el sangrado. Una médica de urgencias que se encontraba entre el público acudió al escenario para brindar asistencia médica a la cantante.

Tras detener la hemorragia y aplicar los primeros auxilios, Marina Reche pudo continuar con la entrevista, aunque no sin antes recibir una broma de Broncano hacia su futuro competidor televisivo: 'El Hormiguero' de Pablo Motos. "Llevan en 'El Hormiguero' tirando coches por la ventana y nunca ni un herido y aquí...", afirmó el presentador.

Además del incidente, la visita de Marina Reche a 'La Resistencia' incluyó momentos de diversión y complicidad con Broncano, así como algunas anécdotas compartidas por su hermana Alba Reche, quien también estuvo presente en el público. "¿Quieres cubrir a tu hermana que está todavía afectada y responder tú para hacerle un favor? Sería un buen gesto de hermana mayor", afirmó el presentador.

Sin embargo, Alba mostró pocas intenciones de proporcionar detalles concretos sobre su vida íntima. "Me como siempre los marrones, por hermana mayor", bromeó la exconcursante de 'Operación Triunfo'. Sin embargo, al final accedió a dar un dato sobre sus relaciones sexuales en los últimos 30 días, pidiendo a Broncano que le indicara las puntuaciones. "Estoy contenta, me va muy bien", afirmó Alba, aunque admitió que no recordaba los detalles exactos y simplemente estimó haber obtenido "más de 10 puntos", lo que sorprendió a su hermana Marina Reche. "Joe la tía, a mí no me pasa. Yo iba a decir tres o cuatro", comentó Marina sorprendida.