Revuelo por las declaraciones separadas de Anabel Pantoja y David Rodríguez: "No coincidían las dos versiones"

La situación de Anabel Pantoja y David Rodríguez, padres de la pequeña Alma, se complica tras conocerse nuevos detalles sobre la investigación judicial en curso. Según informó "Espejo Público" este mediodía, ambos han optado por acudir con defensas legales separadas al proceso que indaga las lesiones con las que la niña fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Gema López explicó en el programa matutino de Antena 3 que esta estrategia es habitual en casos similares, ya que los abogados suelen recomendar que los padres se defiendan por separado para minimizar responsabilidades legales individuales. De este modo, si uno de los progenitores resultase implicado, el otro podría quedar exonerado. Sin embargo, este procedimiento estaría afectando la relación entre Anabel y David, según apuntaron varios contertulios del programa. La tensión se habría incrementado tras la declaración del padre, quien, según López, habría aportado información más detallada de lo que se ha hecho público hasta el momento.

Contradicciones en las versiones

David Rodríguez sería la única persona que se encontraba con Alma cuando sufrió la primera crisis que derivó en su ingreso hospitalario. Además, según la información de "Espejo Público", su testimonio contendría declaraciones espontáneas que no habrían sido solicitadas, lo que ha generado especulaciones sobre posibles contradicciones. El fotógrafo Raúl Garcíaseñaló que las versiones de David y Anabel no coinciden en algunos puntos clave, lo que podría ser determinante en el desarrollo de la investigación. La instrucción del caso podría extenderse más de seis meses debido a la complejidad de las declaraciones de médicos, técnicos y testigos. Además, se especula que varias asociaciones, el Ayuntamiento de Mogán (donde reside la familia) e incluso el Gobierno de Canarias podrían sumarse como acusación popular, lo que podría alargar aún más el proceso. A día de hoy, no está claro si la decisión de contratar abogados por separado responde a una estrategia judicial o si es un reflejo de un distanciamiento real entre Anabel y David.

¿Puede el entorno de David ir en contra de Anabel Pantoja?

Otro aspecto llamativo es la repentina actividad en redes sociales en torno a Anabel Pantoja. Un antiguo vídeo suyo ha comenzado a recibir un inusual número de visualizaciones y comentarios negativos sobre su papel como madre. Algunos colaboradores de "Espejo Público" sugieren que podría tratarse de una campaña organizada desde el entorno de David Rodríguez, aunque no hay pruebas concluyentes al respecto. El caso sigue abierto y se esperan nuevas revelaciones en los próximos meses. La atención mediática se mantiene sobre esta polémica, a la espera de que la investigación judicial arroje luz sobre lo sucedido con la pequeña Alma.