Ricardo Darín revela en 'El Hormiguero' la clave para durar mucho tiempo casado: "Todo se resume en..."

Ricardo Darín ha vuelto a cautivar al público español en su nueva visita a 'El Hormiguero' de Antena 3, conducido por Pablo Motos. La entrevista, que ha mantido su habitual tono divertido y reflexivo, se centró en su más reciente proyecto, la obra de teatro "Escenas de la vida conyugal", que estará en cartel en el Teatro Rialto de Madridhasta el 29 de septiembre y luego se trasladará al Coliseum de Barcelona del 2 al 20 de octubre.

El actor argentino, conocido por su carisma y autenticidad tanto en pantalla como en persona, ha sido recibido entre aplausos. Pablo Motos no tardó en bromear con él desde el inicio, comentando: "Cada día te veo más guapo". A lo que Darín, con su característico humor, respondió: "He trabajado mucho, Pablo, para conseguir eso. Yo también te veo bien". La conversación pronto se centró en su longeva obra de teatro, que lleva interpretando desde hace 11 años. Darín explicó que no le cansa representarla, sino que, al contrario, le estimula: "Cuando uno tiene la suerte de hacer un texto durante mucho tiempo, te permite profundizar sobre cómo ha variado el mundo. La obra fue escrita en los años 60, y la gente la interpreta de forma diferente con el paso de los años".

En un tono más reflexivo, Darín abordó la importancia de la sinceridaden las relaciones de pareja, uno de los temas clave de la obra. "Las parejas que conviven diciéndose todo tienen más posibilidad de disfrutar lo que dure su relación. Venimos de épocas en las que las parejas se callaban y eso explota en algún momento", afirmó. También bromeó cuando Pablo Motos mencionó que necesitaban hacer una pausa en el programa: "Claro que sí, las pausas también son muy importantes en las parejas", comentó, sacando risas del público.

El ganador de un Goya y una Concha de plata a mejor actor también quiso hablar sobre la relevancia de los espacios teatrales en los que presentará la obra. "El Teatro Rialto es muy bonito y tiene condiciones técnicas importantes. Y el teatro de Barcelona también es muy bueno. Da gusto trabajar en ellos", señaló.

Por otra parte, durante la charla, Darín se permitió algunas bromas personales. Al hablar de su relación de 37 años con su esposa, Florencia Bas, comentó entre risas: "Tuvimos una pequeña pausa cuando yo estuve con Jennifer Lopez y ella con Ben Affleck. Todo se resume en el respeto entre ambos. En todo momento es una negociacion enmascarada. Yo llevo con mi pareja 37 años. Tratar de entender a tu pareja es un gran trabajo, complejo". Sin embargo, en un tono más serio, confesó que la confianza en su pareja es clave en su vida y trabajo: "Confío mucho en su criterio, en su palabra. Siempre acierta porque tiene una buena visión del espectáculo".

Uno de los momentos más destacados fue cuando Darín explicó cómo maneja ciertos aspectos de su interpretación, como las escenas en las que su personaje se emborracha en la obra. "Creo que los actores tenemos herramientas y una de ella es la observación. Yo he observado a muchas personas borrachas para poder interpretar algo con precisión", reveló, mostrando el trabajo detallado que realiza para captar la realidad en el escenario. Además, recordó algunas anécdotas de sus primeros años en la actuación, como cuando un director se quedó dormido en pleno rodaje o cuando hizo un casting en Italia sin saber el idioma. "En Argentina nadie te va a confesar que no sabe italiano. Yo en todos los países me tiro a hablar el idioma local. En ese casting no me salió bien la cosa porque me echaron por caradura", bromeó.

La entrevista también dio espacio para hablar de su próximo proyecto cinematográfico en Netflix, la adaptación del icónico cómic argentino "El Eternauta". Sobre este trabajo, Darín comentó: "Nunca hice una serie de ciencia ficción y nunca he hecho una película con una producción de tal envergadura. Le tengo mucha fe a este proyecto. Va a ser la bomba, aunque hacer acción duele". Además, Darín destacó su capacidad para disfrutar de los momentos en los que no tiene que hacer nada. "Cuando decido no hacer nada, dedico tiempo a escuchar música, hacer un asado o limpiar la casa", comentó, reflejando su sencillez a pesar de su exitosa carrera.

Por último, antes de abandonar el plató, el productor de cine argentino dio la tarjeta OpenBank de 'El Hormiguero' valorada en 6.000 euros a un hombre que no se creyó del todo que fuera un premio de verdad. "Que la fortuna no te cambie la forma de ser", bromeó Darín con el ganador de la tarjeta por su actitud "tranquila".