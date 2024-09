El conjunto pijamero elegante de Zara que Tamara Falcó ha estrenado para su cita de jueves con Pablo Motos nosotras lo vamos a llevar a la oficina

Mientras su madre, Isabel Preysler, acaparaba todos los focos del desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro, Tamara Falcó lo hacía en su cita de jueves con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. Por supuesto, Tamara Falcó está convencida de que para Isabel Preysler, la hija favorita es ella, aunque tan solo sea porque lo dicen sus hermanos. Ella se engloba en el otro grupo, en el de “los hijos no queridos”, aunque en el fondo sabe que nadie se creerá esta afirmación. “¿En tu familia, que sois 850, tu eres favorita?”, planteaba el jefe a sus colaboradores. “Yo me siento no querida, pero según mis hermanos soy la favorita”, dice la marquesa de Griñón haciendo una mueca de circunstancias. Y según dijo Isabel anoche, hecha mucho de menos a Tamara en casa porque era la alegría.

Una Tamara Falcó que ha estrenado un conjunto de estilo pijamero satinado de nueva colección de Zara en azul cobalto que no la puede favorecer más. Un estilismo cómodo y a la vez elegante que nos puede servir perfectamente a nosotras para ir a la oficina este otoño 2024. A este grupo le sumamos los conjuntos pijameros como el que lleva Tamara Falcó de una manera moderna y casual. Las chicas más pijas de Madrid querrán saber que hemos encontrado una propuesta muy similar en Zara a un precio asequible. Y si te has aficionado a la tendencia pijamera, tienes a tu disposición muchas más versiones tanto básicas como atrevidas en Stradivarius en colaboración con la marca española Handover.

Y Tamara Falcó nos lo ha dejado claro con este conjunto satinado en azul cobalto, que es uno de los colores del otoño, y favoritos de la marquesa que ya lo lució hace unos días también en la presentación de su nueva colección de ropa. Lo que está claro es que las prendas son tendencia para este otoño 2024.