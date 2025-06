Roberto Leal recuerda en 'El Hormiguero' su primer bote de 'Pasapalabra': "Me harté de llorar"

Roberto Leal ha recordado en 'El Hormiguero' cómo vivió su primer bote de 'Pasapalabra' y la huella que el programa ha dejado en su vida. Y es que ese fue uno de los momentos más especiales para el presentador desde que se puso al frente del concurso, aunque no el único, ya que Leal disfruta al máximo cada entrega.

Captura de Roberto Leal en 'El Hormiguero' Antena 3

Roberto Leal se sincera sobre el primer bote de 'Pasapalabra'

"Me harté de llorar, que parecía que el bote me lo había llevado yo", le ha confesado a Pablo Motos. Sin embargo, al mismo tiempo el conductor sintió cierta nostalgia, ya que aquel momento también marcaba el final de una etapa: "Me daba pena, porque se cerraba un ciclo de 'Pasapalabra'. Era muy bonito, te acostumbras a los concursantes, pero el concurso es así", apunta al respecto.

De hecho, Roberto asegura que los concursantes se convierten en familia, e incluso tienen una curiosa tradición: la de invitar a comer a todo el equipo en caso de llevarse el suculento bote. "Son muy detallistas todos". De esa forma, parece que la relación que se forja detrás de cámaras va mucho más allá de lo que vemos en plató.