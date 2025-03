Roberto Sotomayor, crítico con el núcleo duro de Podemos: “Hay campañas de desprestigio si discrepas"

'Todo es mentira', el magacín vespertino de actualidad que lidera Risto Mejide de lunes a viernes fue testigo ayer de otra denuncia al epicentro de Podemos, esta vez desde un antiguo candidato de la formación morada, que se despachó con gusto en el espacio televisivo de Mediaset. Roberto Sotomayor, ex atleta profesional y candidato por la formación morada a la alcaldía de Madrid en 2023. La salida abrupta y sin consulta entre las bases que realizó la dirección de Podemos con respecto Sumar, provocó que Roberto dejará todos sus cargos dentro del partido, desvinculándose hasta el día de ayer, con unas duras declaraciones contra el núcleo duro de la formación, admitiendo que "realizan campañas de desprestigio si tienes discrepancias con él".

Muy crítico con la dirección de Podemos

Roberto Sotomayor, exintegrante de Podemos, afirmó en el programa de Mediaset que él fue uno de los que dieron la cara por el partido en Madrid cuando nadie más quiso hacerlo y denunció la campaña de acoso que sufrió al abandonarlo, lo que le generó ansiedad. En relación con la salida de Juan Carlos Monedero, aseguró que la denuncia por acoso en su contra lo tomó por sorpresa: “Cuando la gente dice que era vox populi, debo de ser el único que no me había enterado de nada… yo es verdad que con Monedero no he salido por las noches, no conozco su vida personal”. No obstante, dejó claro que su salida no se debió a esa denuncia, sino a discrepancias políticas con la dirección del partido, de las cuales él mismo fue testigo en el consejo ciudadano estatal: “Esto sí que era vox populi”, afirmó. Sotomayor también acusó a la cúpula de Canal Red Podemos de haber lanzado una campaña de desprestigio contra quienes mostraban desacuerdo con el núcleo duro del partido: “Creo que mientras ese núcleo duro siga en estas dinámicas tóxicas de señalización, de acoso y de insulto, difícilmente la izquierda va a poder volver a gobernar en este país”.

Además, expresó su indignación por la respuesta de Podemos ante estos casos, considerándola decepcionante, especialmente para las víctimas, y cuestionó quién se atrevería a denunciar en un contexto así. “No se puede tener un listón muy alto cuando hay un caso que no te atañe a ti y, sin embargo, el listón es mucho más bajo cuando te atañe a ti y a tu propio espacio político”, sentenció, insistiendo en que es necesario pedir perdón y asumir responsabilidades sin que ello implique ser peor político o peor persona.