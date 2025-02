"Rocé la realeza": así recuerda Ana Brito el surrealista momento vivido con este famoso

Anoche, Mediaset decía adiós a la sexta y última temporada de uno de los programas de entrevistas del momento. 'Martínez y Hermanos', el formato presentado por David Martínez desde 2022, se caía de la parrilla del ente televisivo de la mano de tres invitados de renombre.

La diseñadora María Escoté, el actor Adrián Lastra y la 'influencer' Ana Brito se sentaban con el humorista para contar todo tipo de anécdotas. Justamente, fue la protagonista de 'Poco se habla', pódcast de humor copresentado junto a Xuso Jones, quien daba la sorpresa durante la emisión, al contar el 'affaire' que había tenido con un personaje conocido de la alta sociedad.

B de Brito y de Borbón

La historia de Brito comienza con el acercamiento de dos hombres, un empresario y un Borbón, en medio de una discoteca. Como ella misma narra, este último le invitó a acudir con él y su amigo a un 'after' en una casa.

Precisamente en esa fiesta, Ana presenció como aquel hombre era especialmente simpático con ella: "El Borbón empezó a ligar conmigo y yo me veía casada, pensaba que al día siguiente sería ya reina". La cómica aseguró de que se quedó en la fiesta, a pesar de que sus amigas estaban dispuestas a irse.

La misteriosa identidad al descubierto

Aunque al principio se mostraba reticente a revelar la identidad del hombre que conoció de fiesta, Ana finalmente se soltó y dio el tan esperado nombre: Luis Alfonso de Borbón. Además, como ella misma avanza, la cosa no se quedó en solo un flirteo.

Y es que el pretendiente legitimista al trono de Francia y la comunicadora vivieron un apasionado beso en mitad de la noche. "Me plantó un morreo, pero no me tocaba el culo", narraba al resto de invitados.

Tras la muestra de afecto, la copresentadora aprovechó un momento de lucidez para irse a dormir para descansar, pero lo que no se esperaba era el episodio que viviría nada más despertar.

Un momento incómodo

Tras unas horas de sueño, Ana Brito se despertaba extrañada por unos sonidos que provenían de la piscina de la vivienda. Al bajar las escaleras se encontró con una orgía, en la que varias mujeres mantenían relaciones con el empresario que acompañaba a Luis Alfonso en la discoteca. Escandalizada por la escena, la 'influencer' salió corriendo a buscar al bisnieto de Franco. "Yo llamé a todas las puertas y busqué a mi Borbón para irnos", explicaba.

Tras abandonar la casa con el aristócrata y un amigo, Brito concluía la anécdota con el curioso hecho que ocurrió mientras buscaban un sitio donde comer. "Me entró hambre de camino y pensaba que me llevarían a un tres estrellas Michelin, pero paramos en un McDonald's y luego me fui a casa", expresaba con sorpresa frente a la elección tan inusual tomada por el Borbón.