Después de 17 días repletos de aventuras, tensiones y emociones en 'Supervivientes 2024', el programa ha tenido su primera expulsión definitiva. En un enfrentamiento final entre concursantes que mantuvo en vilo a la audiencia, Rocío Madrid se despidió del reality tras perder ante Lorena Morlote. A pesar de las expectativas de que la peluquera sería la favorita del público para quedarse en la isla, las votaciones tomaron un giro inesperado durante la gala del domingo, especialmente tras la revelación de conflictos entre los nominados.

"¡Gracias, España! Suena extraño, pero no puedo estar más agradecida. No podía soportarlo más y no quería dejar el programa por una cuestión de orgullo. Esto se me hacía cada vez más difícil y, de haberme quedado, no habría aguantado ni dos días seguidos. Agradezco a todos los que me han apoyado, pero no pueden imaginar lo feliz que estoy de haber sido expulsada. ¡Qué alivio!", expresó Rocío tras conocer la decisión del público. A pesar de las tensiones surgidas en los últimos días en Playa Limbo, Rocío Madrid se despidió del concurso con un abrazo hacia sus compañeros Lorena Morlote, Laura Matamoros y Kiko Jiménez.

Antes de la expulsión definitiva, Laura Matamoros aseguró su permanencia en el programa al ganar una prueba de salvación, mientras que Kiko Jiménez fue el menos votado por la audiencia, asegurándose así su permanencia en la isla. La noche fue intensa en 'Supervivientes', con la salida de Rocío Madrid marcando un hito en la competición.