Sofía Suescun comparte su última conversación con Kiko Jiménez, el nuevo concursante de “Supervivientes”

Hace una semana todos los concursantes de “Supervivientes 2024” aparecieron en el aeropuerto para comenzar este nuevo reto televisivo. Con un casting de lo más variado, fue el pasado jueves cuando Jorge Javier inauguró la primera gala con una sorpresa muy especial que acabaría rescatando a dos participantes de anteriores ediciones de Supervivientes: Laura Matamoros y Kiko Jiménez. Finalmente, este domingo ha tenido lugar el esperado reencuentro con la primera “Conexión Honduras”. Un arranque que ha empezado con mucha tensión, entre otras cosas por la amenaza de que Carmen Borrego, la favorita de los espectadores, haya amenazado con marcharse debido al duro reto que suponen los primeros días para los concursantes. Sea como fuere parece que por el momento ha decidido apretar los dientes y marcarse “metas cortas, quiero ir paso a paso”, como también reconocía en el programa “De Viernes”, antes de su marcha a Honduras.

Tras algunos pequeños baches, ahora todos los concursantes se han reunido finalmente, pero lo que no ha pasado desapercibido ha sido la emotiva despedida de Sofía Suescun, pareja de Kiko Jiménez. “Vamos mi amor. Te mando toda mi buena energía”, comenzaba diciendo en el momento previo a que Kiko Jiménez saltara del helicóptero para incorporarse al concurso más salvaje de la televisión.

Sofía Suescun apoya a Kiko Jiménez Instagram

Antes de esto Sofía Suescun compartía una publicación muy especial en la que mostraba cómo había sido su despedida y que le pedía Kiko Jiménez para que le diera fuerzas en su nueva aventura: “Quiero que me dediques unas palabras para cuando esté solo y triste acordarme de ti. Algo bonito, que te salga del corazón”, se escuchaba decir al televisivo en la publicación. “Las segundas oportunidades son las mejores y lo sabes, confío en ti, te amo”, ha sido el mensaje que la influencer escogió para darle ánimos y mostrar lo fuerte que está su relación en este momento.

Este lunes la influencer ha querido desvelar una conversación que tuvieron muy especial antes de que Kiko Jiménez se embarcara en este nuevo proyecto. “El miércoles cuando estaba llegando de Ámsterdam pasaba esto”, comenzaba diciendo antes de mostrar el intercambio de mensajes en el que dejan claro el cariño que se tienen. El televisivo comenzaba pidiéndole que le deseara suerte, a lo que ella le respondió sin pensarlo que no la necesitaba. Kiko Jiménez se ha estado preparando muy duramente para este momento recapitulando consejos de sus amigos y familiares. Sin embargo, una de las cosas que más le caracteriza, y por lo que va a ser un personaje muy importante en Supervivientes, es su sentido del humor. “Estarás orgullosa. Eso sí, te superaré en la noria”, se despedía Kiko con un chascarrillo muy cariñoso para su pareja.

Última conversación entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun Instagram

A pesar de que ahora su relación va viento en popa, no siempre fue así. El verano pasado las redes estallaron ante los rumores de una supuesta infidelidad que surgió cuando Sofía Suescun compartió por accidente un vídeo en el que estaba muy bien acompañada por alguien que no era su pareja. Tras el revuelo mediático, Kiko tuvo que pronunciarse y se mostró escéptico ante lo que daban a entender las imágenes: “Yo también he visto los vídeos y, a veces, nada es lo que parece. Sigo confiando en Sofía”, sentenció dejando entrever que seguían con una relación muy fuerte.