Makoke, en shock, toma una drástica decisión tras la traición de Lorena Morlote con Laura Matamoros en "Supervivientes"

Aunque en un principio parecía que iban a convertirse en archienemigas, lo cierto es que Laura Matamoros y Lorena Morlote han hecho muy buenas migas en "Supervivientes", algo que ha llamado mucho la atención a Makoke, íntima de la peluquera. Tanto es así, que las dos concursantes no han dudado en rajar de la ex de Kiko Matamoros en Honduras, dejando en shock y sin palabras a la colaboradora de televisión, que no se esperaba esta traición por parte de Morlote.

"No me está defendiendo, yo he dicho que no. No vale para defenderme. Está como colaboradora en el plató", declaraba la peluquera sobre Makoke a Laura Matamoros, desvelando que la televisiva había dicho que tenía seis amigas participando en "Supervivientes". "De defensora de pleitos pobres porque, ¿de quién va a hablar? Makoke, "multiamiga" ahora de todo el mundo. ¿De qué va a hablar, de Zayra? Los mejores años de ella se los ha perdido. El día que yo hable esto será un escrito... Makoke a la calle, no tiene amigos", sentenciaba Laura Matamoros sobre la ex de su padre, asegurando que "si fuera por mí no tendría trato con ella, desde luego, pero es la madre de mi hermana".

Lorena Morlote y Laura Matamoros en "Supervivientes" Mediaset

Tras escuchar estas durísimas palabras, Makoke no pudo disimilar su sorpresa en plató: "Me han hecho un traje, me he quedado flipada. En esta productora saben que ella quiso que la defendiera y yo dije que no porque iba a estar de colaboradora". "Me ha impactado que diga que no sirvo para defender, será porque quiere hacerle la pelota a Laura de alguna manera, me ha extrañado porque ella me lo dijo", ha sentenciado la ex de Kiko Matamoros, reiterando que Lorena le pidió que la defendiese durante su paso por "Supervivientes". "A Zayra le quiero muchísimo, casi ha sido para mí como una hija. No tengo ni idea de por qué ha dicho ello ni tantas cosas que dice", ha sentenciado Makoke sobre su relación la hija de Arantxa de Benito.

Tras esto, la colaboradora de televisión ha recibido multitud de llamadas de amigas en común que tampoco han entendido la traición de Morlote. Makoke, después de los ataques de la concursante, ha declarado que jamás volverá a su peluquería y que su relación se ha terminado.