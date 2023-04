Rosario lo dice todo y no dice nada en 'El Hormiguero'

Volvía Rosario Flores al plató de 'El Hormiguero'. El presentador del programa de Antena 3, Pablo Motos, la recibió bailando al son del último single de la catalana: "Te lo digo todo y no te digo na". La artista adelantó que su próxima colaboración sería con Sebastián Yatra versionando "Cómo quieres que te quiera".

Respecto a 'La Voz Kids' aseguró la cantante que "cuando empecé, no lo tenía claro". Pero que hoy es parte de su vida: "Llevo 11 años y mientras me quieran voy a estar allí". Motivó el porqué es coach en exclusiva de la versión infantil del programa: "Yo decidí hacer los niños siempre porque los mayores nos lo tomamos más a pecho; al niño se le olvida a los cinco minutos".

Reconoció que se le había escapado "niños buenísimos". Expuso creer que "el destino está escrito: el ganador está ya elegido". Algo similar le pasó a ella en su carrera: "yo creo que pude hacer mi sueño realidad por esa fuerza que tenía dentro y la fe que tenía en mí". ¿Y qué hay de ser la hija de Lola Flores?, le preguntó el presentador del programa.

Rosario, ante esa cuestión contó cómo fue su estreno como cantante en la sala 'Morocco', a donde le pidió "por favor" a su madre que no fuera a verla: "Salí con 26 ó 27 años; esperé mucho a hacerlo por el peso tan grande que tenia de mi madre, que ella siempre creía mucho en mí, y a mi madre le pedí que no viniese porque se iba a llevar toda la atención".

Al hilo, la artista catalana publicitó el recién inaugurado museo de Lola Flores en su Jerez de la Frontera natal por su centenario: "Fui el otro día a verlo y me quedé muy pensativa: para mí es mi casa, lo que yo he visto siempre". Y abundó: "Vi todas sus cosas, toda su ropa y me emocioné muchísimo", pero "que distinto tiene que ser cómo lo veo yo y cómo lo verán los otros visitantes".

"¿Cuánta gente habría en tu casa en una noche normal?", le inquirió Motos. "Siempre éramos muchos", replicó Rosario.

30 años como artista y Enrique San Francisco

A renglón seguido, la coach de 'La Voz Kid' anunció la gira que tiene prevista por cumplirse tres décadas desde su inicio como artista. Y, sin solución de continuidad, el presentador y la artistas recordaron al por ambos tan querido Enrique San Francisco. Ahí el conductor de 'El Hormiguero' narró la anécdota de cuando fue a ver el cadáver del actor desaparecido en su velatorio: "El muerto elige de quién se despide", aseveró Motos.

"Se metían mucho en mi casa conmigo por estar con Enrique", narró entre risas Rosario. "Mi madre me decía que estaba sin cocer, que qué le había visto yo", pero "él era maravilloso; no entiendo por qué no seguimos Enrique y yo". Pablo Motos recogió el testigo y contó con cariño todas las jugarretas que le hizo el actor madrileño en la época en que coincidieron en el teatro.