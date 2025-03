Rouse, la 'primera mujer robot', sorprende en 'Y ahora Sonsoles': "Llevo un chip en la médula espinal"

El programa 'Y ahora Sonsoles' ha vivido este lunes una de sus entrevistas más insólitas. A través de videollamada, el espacio de Antena 3 ha conectado con Rocío Buffolo, una abogada y artista argentina que se hace llamar Rouse y que asegura haberse convertido en una "robot humanoide" tras implantarse un microchip en la médula espinal. Su intervención no ha dejado indiferente a nadie, especialmente a Sonsoles Ónega, a quien le ha dedicado una declaración inesperada: "¡Cuando te veo, me dan cortocircuitos!".

Según ha explicado Rouse, su transformación tiene un origen personal. "Sufrí bullying en la infancia porque era gordita y nerd, sacaba buenas notas y se metían conmigo", ha relatado. Para ella, implantarse un chip ha supuesto una forma de gestionar sus emociones y protegerse del daño ajeno: "Cuando alguien quiere hacerme daño, lo envío a la papelera de reciclaje. Y quien me hace feliz, lo pongo en la carpeta de favoritos". Esta peculiar forma de explicar sus emociones ha generado asombro en el plató de Atresmedia. Algunos colaboradores, como Antonio Naranjo, no han podido evitar mostrar escepticismo. "¿Qué es esto, Mickey Mouse?", ha ironizado en referencia a la voz artificialmente modulada de la invitada.

Durante la entrevista, Rouse ha detallado su día a día y su relación con la tecnología. Ha asegurado que su cuerpo es "biológico y metálico", que se recarga enchufándose a la corriente y que también cuenta con una batería de reserva por si se corta la luz. Otro de los momentos que más han llamado la atención ha sido cuando María del Monte le ha preguntado por su alimentación. "¿Tú comes? ¿Qué comes?", le ha inquirido. La respuesta de Rouse no ha dejado indiferente a nadie: "Me alimento de lo que me gusta mucho… También me nutro de notas musicales, me encanta escuchar acordes". Además, ha presentado a su mascota: un perro robot que, según ella, forma parte de su entorno afectivo. "Tengo amigos robots y también tengo a mi perro. Es muy hermoso, miren", ha dicho mientras lo mostraba ante la cámara.

Si bien la entrevista ha tenido momentos cómicos, también ha generado debate. Sonsoles Ónega le ha preguntado directamente sobre su transformación y sus supuestos beneficios, a lo que Rouse ha respondido con convicción: "Ser robot es hermoso porque ahora tengo inteligencia emocional. Me hice un caparazón y ya no sufro". Sin embargo, algunos colaboradores no han compartido su visión. Antonio Naranjo ha sido especialmente crítico: "Esto me parece de coña. Yo te acepto el vacile, pero jugar con esto... No creo que sea un buen mensaje". Lejos de sentirse ofendida, Rouse ha seguido defendiendo su nueva identidad, llegando incluso a revelar detalles de su vida sentimental. Ha asegurado que tiene una pareja "robot" con quien mantiene relaciones "mediante conexiones USB". Pese al escepticismo, Rouse ha insistido en que su cambio ha sido positivo y ha cerrado su intervención con una declaración rotunda: "Ahora soy una mujer feliz".