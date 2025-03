Sonsoles Ónega no se muerde la lengua y desvela a quién votó en las últimas elecciones nacionales

La periodista y presentadora Sonsoles Ónega ha sorprendido al público al revelar abiertamente su postura política y su elección en las urnas durante una entrevista con el pódcast 'Ac2ality'. Con su característico estilo directo, la comunicadora de Antena 3 ha dejado claro que siempre ha votado en blanco, una postura que ha mantenido en todas las elecciones a lo largo de los años.

Cuando los entrevistadores le han preguntado directamente sobre su voto en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Ónega no ha dudado en responder: "En blanco. Siempre voto en blanco". Su sinceridad ha sorprendido a los conductores del pódcast, quienes han profundizado en las implicaciones de este tipo de voto en el sistema electoral español. Ónega ha explicado que el voto en blanco puede favorecer a los partidos con más apoyo, ya que dificulta que las formaciones minoritarias alcancen la representación parlamentaria. "Se supone que beneficia a la mayoría", ha señalado la comunicadora de Atresmedia, reconociendo que esta elección tiene un impacto en el reparto de escaños.

La falta de un líder político que le convenza

Más allá de su elección en las urnas, Sonsoles Ónega también ha reflexionado sobre la política actual en España. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' ha expresado su deseo de que surgiera una figura política que pudiera inspirar un cambio real y generar confianza entre los ciudadanos. "Me encantaría que existiera un político flautista de Hamelín que todos siguiéramos por convicción, porque creemos que va a cambiar las cosas, porque es honrado, inteligente, formado, culto y con sensibilidad", ha afirmado. Sin embargo, se ha mostrado contundente al asegurar que, en su opinión, ese perfil no existe en la política española. "No. No existe. En España no existe. Para tener mi voto no existe", ha declarado. Aunque ha reconocido que podrían existir políticos con estas cualidades, considera que ninguno de ellos encabeza actualmente una candidatura a la presidencia del Gobierno.

Por otra parte, las declaraciones de Sonsoles Ónega no han pasado desapercibidas y han generado un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios han aplaudido su sinceridad y su postura crítica respecto a la clase política, otros han cuestionado su decisión de votar en blanco, argumentando que esta opción puede perjudicar a los partidos emergentes. Lo cierto es que la periodista ha vuelto a demostrar su carácter sin filtros y su capacidad para hablar con claridad sobre temas que suelen generar controversia. Su intervención en 'Ac2ality' ha reavivado la conversación sobre la importancia del voto, la confianza en los líderes políticos y la necesidad de un cambio en el panorama electoral español.