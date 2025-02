Sara Carbonero le da el sí quiero a "Caiga Quien Caiga"

Luis Fabra cazó hace una semana a Sara Carbonero en los Premios Men's Health Next Generation, premios que galardonaron a Álex Roca, en un momento en el que la periodista toledana era uno de los nombres más cotizados de la prensa rosa por las aventuras amorosas de su expareja, Iker Casillas. Sin embargo, Carbonero evitó hablar del tema y se ofreció como reportera de "Caiga Quien Caiga", con una condición: no madrugar mucho. Santi Millán comentó de forma jocosa que ninguno del equipo lo hace y así Sara Carbonero volvió a aparecer en la noche de ayer en el magacín de Telecinco, esta vez a través de una videollamada en el que dió el sí quiero al espacio de Mediaset, por lo que Sara Carbonero volverá a la televisión española de nuevo de la mano del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral.

Una nueva ilusión en la vida de Sara Carbonero

Sara Carbonero expresó su entusiasmo por el regreso de "Caiga quien caiga" y, en tono de broma, mencionó que estaría dispuesta a colaborar con el programa, siempre y cuando no implicara madrugar. Lo que comenzó como un comentario casual terminó convirtiéndose en una propuesta real cuando, durante la última emisión, Santi Millán le preguntó en directo desde Berlín si aceptaría unirse al equipo. Tras pensarlo por unos segundos, la periodista respondió con un contundente “Sí, acepto”, lo que generó una ovación entre el público. Lorena Castell celebró su incorporación con entusiasmo, exclamando: “¡Una chica más al equipo, así me gusta!”. Acto seguido, el presentador le recordó la necesidad de tomar medidas para su traje oficial, a lo que Carbonero respondió con rapidez: “Mañana sin falta las tenéis”. Con un tono de humor, Santi Millán le advirtió que aún no sabían cuál sería su primer destino, pero la animó a aprovechar su estancia en Berlín en busca de material interesante. Antes de despedirse, la periodista expresó su deseo de estar a la altura del reto, mientras el presentador cerraba con una broma: “Disfruta, que lo bueno acaba pronto”.

Sara Carbonero comenzó su carrera en Radio Marca mientras estudiaba Periodismo, siendo contratada poco después. Tras un breve paso por la Cadena SER, en 2007 se unió a La Sexta, donde presentó deportes en los informativos, cubrió el Eurobasket y participó en "Minuto y resultado" y "6.º nivel". En 2009 fichó por Telecinco, donde fue reportera en la Copa Confederaciones y luego presentadora de deportes en "Informativos Telecinco". Su cobertura del Mundial 2010 la convirtió en figura mediática. También colaboró con Mediaset Premium en Italia y trabajó en "Premium Calcio". En 2012 fichó por Televisa para "La jugada" y participó en "Noticias Cuatro" y "Balón de Oro 2012". En 2016 presentó "Quiero ser" en Telecinco y en 2019 se unió a "Deportes Cuatro". Ha colaborado con Marca y fundó la marca de ropa Slow Love. Se apartó de la televisión por problemas de salud en 2019, dejando atrás también sus labores periodísticas en Radio Marca como colaboradora en "T4" y en el programa vespertino de los martes "Que siga el baile". Ahora, Sara Carbonero regresa a la televisión gracias de nuevo a Mediaset y "Caiga Quién Caiga".