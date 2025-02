Sara Carbonero pone esta única condición para volver a la televisión

Sara Carbonero ha sido una de las personas más buscadas esta semana en los photocalls de todos los eventos realizados en nuestro país por las polémicas conversaciones que se han filtrado sobre su ex marido Iker Casillas con la actriz e influencers de contenidos para adultos Claudia Bavel. Sin embargo, esas cuestiones se quedaron en un segundo plano cuando la periodista habló de un posible regreso a la pequeña pantalla, poniendo tan solo una condición en su futuro contrato.

No es tan fácil de cumplir

"Caiga Quien Caiga" regreso una semana más a Telecinco antes de la emisión del debate de "GH: Dúo 3"y una de sus protagonistas fue Sara Carbonero, quien fuera entrevistada por el reportero de Mediaset Luis Fabra en la alfombra de los Premios Men's Health Next Generation, premios que galardonaron a Álex Roca. Sara Carbonero reaccionó positivamente a la vuelta del formato a la televisión española y aunque no dejó ningún titular con respecto a Iker Casillas, su vuelta a los platós si se comentó y la propia Sara admitió que tan solo pide un requisito para volver a salir delante de las cámaras, no madrugar. La toledana comentó entre risas que si el magacín necesitaba una nueva reportera que no dudaran en llamarla mientras ella no tenga que madrugar, a lo que Santi Millán, uno de los presentadores de "Caiga Quien Caiga" respondió a Sara Carbonero admitiendo que "nadie de su programa lo hace", por lo que veremos si en un futuro Sara Carbonero regresa a la televisión, tras una larga pausa de más de un lustro.

Sara Carbonero comenzó su carrera en Radio Marca mientras estudiaba Periodismo, siendo contratada poco después. Tras un breve paso por la Cadena SER, en 2007 se unió a La Sexta, donde presentó deportes en los informativos, cubrió el Eurobasket y participó en "Minuto y resultado" y "6.º nivel". En 2009 fichó por Telecinco, donde fue reportera en la Copa Confederaciones y luego presentadora de deportes en "Informativos Telecinco". Su cobertura del Mundial 2010 la convirtió en figura mediática. También colaboró con Mediaset Premium en Italia y trabajó en "Premium Calcio". En 2012 fichó por Televisa para "La jugada" y participó en "Noticias Cuatro" y "Balón de Oro 2012". En 2016 presentó "Quiero ser" en Telecinco y en 2019 se unió a "Deportes Cuatro". Ha colaborado con Marca y fundó la marca de ropa Slow Love. Se apartó de la televisión por problemas de salud en 2019, aunque continúa sus labores periodísticas en Radio Marca como colaboradora en "T4" y en el programa vespertino de los martes "Que siga el baile". ¿Será "Caiga Quien Caiga" su regreso meteórico a la televisión? Solo el tiempo responderá a esta pregunta.