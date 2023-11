Sergio Dalma desvela en 'El Hormiguero' el problema que tuvo con el bótox: "Parecía Carmen de Mairena"

'El Hormiguero' empezó anoche la semana con la visita del cantante Sergio Dalma. El artista publica nuevo disco, titulado "Sonríe porque estás en la foto", que es su vigésimo segundo álbum. Tras más de tres décadas de exitosa carrera musical, Dalma regresa con un trabajo lleno de sonidos pop ochenteros y pegadizos.

El artista catalán llevaba "año y pico" sin aparecer en televisión, pese a que ha estado 14 veces en 'El Hormiguero' ("soy platino"), por lo que "estaba como un flan entre bambalinas"

El mensaje del título del disco es "que seguimos en el escenario, que estamos dentro de la foto. Es un mensaje muy positivo, que da la idea global del disco, de la música como refugio". "Me hace mucho ilusión que haya salido en vinilo el disco", comentó Dalma sobre "Sonríe porque estás en la foto".

"Soy el de bailar pegados; mira como me he desmelenado", bromeó sobre sí mismo tras visionar su bailongo videoclip. Aseguró que con la edad "me dejo llevar, pruebo cosas nuevas y tomo consejos de los jóvenes, pero siempre sin hacer el ridículo".

Pese a los nuevos tiempos, su disco 22º tiene resonancias ochenteras: "fue la mejor época musical", aseveró el cantante de Barcelona. "Quise revivir mi mejor época junto a gente joven", resumió sobre su flamante trabajo.

Desveló Sergio Dalma, al hilo de los cuidados físicos a los casi 60 años, su experiencia con el bótox: "Me pusieron de todo, y al cabo de dos día parecían Carmen de Mairena. Tenía el ojo cerrado y la cara hinchada, pero no se me iba la hinchazón". Una cosa que sí recomienda es que "te sacan sangre y luego te la vuelven a pinchar por toda la cara. Y eso te queda genial".

Una de las canciones del trabajo del cantante es una versión del tema de Mari Trini, "Hay una estrella en el jardín": "Me encantaba Mari Trini, era una tía con mucho poder, muy transgresora. Pensé que era una canción muy Dalma. Es un homenaje a una grande de la que tendemos a olvidarnos, pero que escribió grandes canciones".

En otro orden de asuntos, sin dejar de edad la dicotomía viejo-joven, Sergio Dalma confesó que se ha enganchado a TikTok: "Lo utilizo para poner las cosas cachondas que hacemos cuando vamos de gira y eso. A mí sólo me aparecen chistes de Eugenio y los videos quiroprácticos de perros", contó a modo de anécdota.