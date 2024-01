El show de José María García en el programa de Mercedes Milá, a quien tiró un vaso de agua por encima

El periodista deportivo José María García visitó anoche el plató de 'No sé de qué me hablas', el programa de La 1 de TVE presentado por Mercedes Milá, donde se mostró tal y como es él: un showman sin pelos en la lengua y desinhibido.

El espacio de entrevista que comparte Milá con Inés Hernand empezó más tarde de lo previsto a causa de la prórroga del partido de Copa del Rey que disputaron Atlético de Madrid y Real Madrid, emitido por Televisión Española.

La temática de anoche de 'No sé de qué me hablas' era futbolística: para ello invitaron a José María García y a la futbolista Vero Boquete. El que fuera presentador de Antena 3 Radio dio su opinión sin cortapisas en cada uno de los asuntos que se debatían: por ejemplo aseguró que Ibai Llanos no es un periodista porque en vez de entrevistas "hace felaciones". También argumentó por qué en el fútbol femenino había que haber empezado la casa desde los cimientos y no desde el tejado, tal y como se ha hecho a juicio de García.

Por otro lado, no dudó en tachar al expresidente de la RFEF Luis Rubiales de "macarra", aunque opinó que no tenían que haberlo echado por el beso a Jeni Hermoso en la final de la Copa del Mundo. Tampoco tuvo clemencia con Josep Pedrerol a quien no considera periodista.

Además, dio mucho juego a la velada la relación entre el veterano comunicador deportivo y Mercedes Milá, quienes dada su complicidad y confianza, no dudaron en pegarse tiritos unos a otros y hacerse bromas "cariñosas". En un momento dado, la presentadora catalana "amenazó" con darle una bofetada a José María García. Este, por su parte, le echó un vaso de agua por la cabeza a Milá al término del programa.

Por su parte, Vero Boquete demostró su sensatez y se mostró muy humilde y auténtica a la hora de relatar su carrera futbolística, y las trabas en ella, en la que tuvo que abrirse paso de la nada. Emocionó su narración del gol clasificatorio de la Selección Española para el Mundial 2024; además, desveló el trato vejatorio de los directivos de la RFEF hacia las jugadoras de La Roja.

Quien anduvo fuera de tono fue Inés Hernand, el complemento de Milá en 'No sé de qué me hablas', que amparándose en la defensa de las causas identitarias y posmodernas, sumadas a su óptica presentista, no respetó la voz de José María García, a quien llegó a tildar de "cabrón".