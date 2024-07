Sobrerreacción llamativa de Ángel Cristo celebrando la victoria de Marta Peñate en "Supervivientes"

No solo están contentos en el núcleo de Marta Peñate por la victoria de ella en "Supervivientes All Star". La concursante canaria había conseguido el apoyo de grandes figuras pasadas de la isla de los famosos, que no dudaron en animar de forma incondicional a la flamante ganadora de la edición estelar del concurso de Mediaset. Uno de ellos fue Ángel Cristo JR, cuya reacción no ha pasado desapercibida por su euforia desmedida ante la victoria de Marta Peñate, que logró además un gran premio de 50.000 euros tras superar en la última ronda a Jorge Pérez, Sofía Suescun y Alejandro Nieto.

Marta Sí, Sofía No

El hijo de Bárbara Rey ya lo dejó claro en el último programa nocturno de Mediaset, "De Viernes", que no quería que Sofía Suescun se hiciera con la victoria en "Supervivientes All Star". "A mí me da igual que los sofistas se me echen encima, no quiero que Sofía gane y, como no está la Pantoja, que gane Marta", comentó el concursante de la última edición ordinaria de la isla de los famosos, dejando claro que bajo ningún concepto apoyaría a la influencer navarra, poniendo todo su esfuerzo en animar en la final a Marta Peñate.

"Enhorabuena, crack. Gracias a todos por apoyar a Marta y en especial al team Ángel", escribió en una storie de Instagram en la que se podía ver a la ganadora del "All Star" en primera plana en la televisión. Además, Cristo celebró con efusividad la victoria de la canaria y dicha reacción circuló por redes sociales, una reacción bastante desmedida, que ha llamado la atención de la audiencia.