Ángel Cristo desafía a Finito de Córdoba: "Dijo que me iba a reventar la boca, pues torero contra domador"

La tensión entre Finito de Córdoba y Ángel Cristo Jr supera los límites de lo razonable. El hijo de Barbara Rey desvela que “él ha dicho que me iba a reventar la boca. Pues bien, torero contra domador”. Todo viene de las confesiones de la pareja de Ángel, Ana Herminia a “De viernes”, donde ha sacado a la luz la apasionada relación sentimental que mantuvo con el marido de Arantxa del Sol en el pasado, algo que molestó muchísimo al diestro, porque la venezolana ha dado a entender que estuvo con el hasta poco antes de su boda con Arantxa, y que se vino a España porque Finito se lo pidió, pero ella no se mostró dispuesta “a ser la otra”. Ana asegura que el torero “me dijo que le iba a partir la cara a Ángel por haber contado su relación con Finito en el pasado".

Cristo añade que “siempre ha desprestigiado a Ana y no lo voy a permitir. Han pasado muchos años, él la ha buscado siempre. Que me denuncie, pero no ha dejado de buscarla hasta hace un tiempo. Obviamente, en los últimos años, no. Si no le ha dejado de buscar es que algo no ha marchado bien", dejando entrever que el matrimonio de Arantxa y su marido no ha sido tan idílico como aparentaba.

Fuentes cercanas a los dos anteriores nos adelantan que esta polémica historia les está afectando bastante, sobre todo porque el fantasma de una presunta infidelidad se cierne sobre una estabilidad que parecía a prueba de escándalos.

Lo insólito es que se rete en directo en un programa de televisión a una persona para enfrentarse a puñetazos. Si realmente Finito manifestó que le pensaba reventar la boca a Ángel, lo lógico sería presentar una denuncia y no propiciar una pelea barriobajera. Pero aquí encontramos a dos gallitos de pelea… y, por lo que se ve, la tensión va en aumento.