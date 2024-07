Los invitados del programa "De Viernes" se mojan sobre el ganador de "Supervivientes All Star"

Telecinco concluye esta noche la edición estelar de "Supervivientes All Star" con una final inédita en pleno corazón de Honduras. Los finalistas Jorge Pérez, Sofía Suescun, Alejandro Nieto y Marta Peñate lucharán por coronarse en esta reñida competencia. En el programa "De Viernes", los contertulios han debatido sobre quién debería ganar esta edición.

Disparidad de opiniones

Bosco Martínez-Bordiú y Abraham García se mostraron claramente inclinados por Sofía Suescun. Bosco destacó: "Una persona que me ha cuidado tanto y después de tantas penurias… para mí, mi ganadora es Sofía. Nunca se ha quejado y siempre ha estado a tope". Abraham añadió: "De los cuatro finalistas que hay, y os lo digo de verdad porque he estado ahí, Sofía jamás se quejó ni un solo día y los otros tres se han quejado desde el primer día. Además, ella siempre ha sido la que ha dado la cara por mí, así que Sofía ganadora".

Un ganador diferente para Jose Antonio León

Por otro lado, José Antonio León, conocido por sus comentarios directos en "De Viernes", discrepó abiertamente con sus compañeros. "Siento discrepar con mis compañeros pero voy a votar al superviviente más completo que es Alejandro Nieto", sentenció. Patricia Pérez apoyó esta opinión con un argumento más extenso: "Para mí también porque me parece que lo hace bien todo y además es conciliador, le gusta conversar en un tono normal, que para mí eso también es muy importante. Entonces, aunque Marta también se lo merece, espero que gane Alejandro".

Marta Peñate tiene fans establecidos

El hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo, optó por Marta Peñate, destacando su autenticidad: "A mí me da igual que los sofistas se me echen encima, no quiero que Sofía gane y, como no está la Pantoja, que gane Marta". Aurah Ruiz también apoyó a Marta: "Yo quiero que gane Marta por canaria, porque me representa, y ya que no gané yo, que gane ella por ser original, real y sincera". Rosa Benito y María Jesús Ruiz, reconocidas detractoras de Sofía, también pidieron el voto para Marta. Rosa Benito declaró: "Para mí la ganadora es Marta Peñate porque ha sido el alma de este "Supervivientes", espetó la ganadora de la edición de 2011.