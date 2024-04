Sofía Suescun incendia las redes por su palabras contra Laura Matamoros

Tras varios días de machaque a Kiko Jiménez por parte de Laura Matamoros en Supervivientes, Sofía Suescunse han pronunciado al fin sobre el asunto, gracias a un video por redes sociales, que ha despertado polémica por sus palabras hacía la hija de Kiko Matamoros, ridiculizando el analfabetismo de la concursante de la edición 2024 del reality de Mediaset.

"Anoche sus compañeros quisieron hacer un vídeo dejándole de egoísta y salieron mal parados. Vale que Kiko no ganara anoche la prueba de apnea, pero si has ido al colegio y te han explicado la peligrosidad para el cerebro de no mandarle oxígeno, no vas a estar más de la cuenta ahí abajo para quedarte lerdo. Casualmente ganó esta prueba Laura Matamoros, que entiendo que ese día tampoco fue al colegio igual que cuando te explican cuál es el número PI, pero no quiero ser mala" fueron las palabras usadas por Suescun para atacar a Laura tras su enfrentamiento de esta con el novio de Sofía, tras el reparto de arroz, que despertó una nueva polémica en la playa de Honduras.

Orgullosa de su novio

Suescun aprovechó además para darle ánimos a su pareja, que está pasando momentos muy duros durante el programa de Mediaset: "Ya ha pasado un mes y la verdad es que se me empieza a hacer pesado, le echo mucho de menos, pero todavía me queda mucho más de echarle de menos. Estoy feliz por su salvación de ayer. Lo está haciendo impoluto. Han estado sin fuego, sin comer, con temporales… y siempre afrontando todo con la positividad que le caracteriza. Y lo gran pescador que está siendo además de generoso, pero vamos, yo soy él y a partir de ahora, viendo cómo se comportan sus compañeros no le regalo ni un pez", expuso la ganadora de la edición de 2018 del programa de Telecinco.