El sonido arruina la primera semifinal del Benidorm Fest 2025

La esperada semana del Benidorm Fest 2025 comenzó oficialmente, marcando el inicio de la preselección española para el próximo Festival de Eurovisión. Televisión Española (RTVE) lo tenía todo listo para la primera gala, que se celebró este martes 28 de enero pero no de la forma esperada, dejando frío a los telespectadores desde sus hogares, con problemas de sonidos notorios que impidió que la experiencia fuera completa para los que no pudieron estar presentes en el escenario de la localidad alicantina, que vibraron con los primeros 8 participantes que se batieron en duelo en esta contienda que otorgará un puesto en nada más y nada menos que Eurovisión. Además del sonido, la poca química por momentos entre las presentadoras del evento, Ruth Lorenzo, Paula Vázquez e Inés Hernand, enfriaron el suflé inicial con el que se iniciaba esta gran semana para la industrial musical en nuestro país. Este jueves, tendrán una segunda oportunidad.

Se terminó el sueño de Sonia y Selena

La primera semifinal del Benidorm Fest 2025 ya tiene a sus cuatro finalistas, quienes competirán en la gran final del 1 de febrero por representar a España en Eurovisión. Este año, el sistema de votación ha cambiado, dividiéndose en un 50% para el jurado profesional y otro 50% para el televoto. Además, los puntos no se han desvelado antes de la final, y el orden de los clasificados se ha anunciado de forma aleatoria. Tres de los elegidos fueron seleccionados tanto por el jurado como por el público, mientras que el último puesto se decidió entre Lucas Bun y Sonia y Selena, sumando los puntos totales de cada uno.

Tras una reñida competición, los cuatro finalistas que avanzan en el certamen son Lachispa, Daniela Blasco, Kuve y Lucas Bun. En cambio, Kingdom, Chica Sobresalto, David Afonso y Sonia y Selena han quedado fuera de la competición, poniendo fin a su sueño eurovisivo. A pesar de haber entregado actuaciones llenas de energía y talento, no lograron acumular los puntos necesarios para clasificarse. Ahora, la expectativa se centra en la segunda semifinal, donde otros ocho participantes buscarán su pase a la final para seguir en la carrera hacia Basilea 2025.

El sonido arruinó parte de la experiencia

La primera semifinal del Benidorm Fest 2025 no estuvo exenta de polémica, y las quejas del público no tardaron en inundar las redes sociales. El retraso en el inicio de la gala, prevista para las 22:45 horas pero que no comenzó hasta las 23:06 debido a la prolongación de "La Revuelta", generó una gran indignación entre los espectadores.

Muchos criticaron la falta de puntualidad y lamentaron que un evento tan esperado arrancara a una hora tan tardía, dificultando su seguimiento entre quienes al día siguiente tenían que madrugar. Comentarios como "mañana se trabaja" o "que rueden cabezas" reflejaban el malestar generalizado en plataformas como X (antes Twitter), donde el desajuste de horarios se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

A los problemas de horario se sumaron fallos técnicos en el sonido, lo que deslució la experiencia de los espectadores desde el primer momento. Las presentadoras, Paula Vázquez y Ruth Lorenzo, tuvieron dificultades para hacerse oír con claridad, mientras que en la green room, el micrófono de Inés Hernand generaba un audio incómodo que entorpecía sus entrevistas. La frustración del público fue evidente, con mensajes pidiendo una mejora urgente del sonido para no empañar el trabajo de los artistas y el equipo técnico.

A pesar de estos inconvenientes, la escenografía y el nivel de las actuaciones fueron muy valorados, dejando claro que el festival sigue evolucionando, aunque aún tiene asignaturas pendientes por resolver.