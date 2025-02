"No soy muy expresiva en público": María del Monte explica en 'Y ahora Sonsoles' el motivo de su cobra a su mujer

El 28 de febrero, Día de Andalucía, María del Monte ha sido una de las personalidades galardonadas con la Medalla de Andalucía 2025. La cantante, conocida como la "reina de las sevillanas", ha recibido este reconocimiento con gran emoción, asegurando que se trata de un honor incomparable. "No hay metal que iguale el valor de este", ha expresado la artista al recibir el premio.

En la gala celebrada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, la cantante ha compartido escenario con otros premiados como el grupo Medina Azahara, la actriz Carmen Morales, el cantante Pablo Alborán y la legendaria Karina. La ceremonia ha estado marcada por momentos emotivos en los que los galardonados destacaron su amor por Andalucía y su cultura.

Entrega Medallas de Andalucía y distinciones de Hijo/a Predilecto en Sevilla Julio Munoz Agencia EFE

Una trayectoria de éxito

María del Monte es una de las figuras más emblemáticas del género musical andaluz. Con una carrera consolidada y 19 discos de platino, su legado en la música sigue vigente. Su arte ha traspasado generaciones y ha llevado la esencia andaluza a numerosos escenarios dentro y fuera de España. "Seré andaluza aunque pierda el uso de la razón", ha declarado en su discurso, reafirmando su fuerte arraigo con su tierra. Más allá del reconocimiento, la cantante ha protagonizado un momento inesperado que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales. En una entrevista en directo, su esposa, la periodista Inmaculada Casal, ha intentado darle un beso en plena transmisión, pero María del Monte lo ha esquivado. "¡Ha perdido la cabeza!", ha exclamado la artista con humor, generando una escena que no ha pasado desapercibida para los espectadores.

La reacción de la artista ha provocado comentarios en redes, donde algunos usuarios cuestionaron si se sentía incómoda mostrando su afecto en público. Para aclarar la situación, María del Monte ha intervenido en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde ha explicado que simplemente no es una persona expresiva ante las cámaras. "No sería coherente si digo que quiero preservar mi intimidad y luego la vulnero yo misma", ha afirmado. Lejos de darle importancia a la polémica, María del Monte ha restado dramatismo al episodio y ha asegurado que en su vida privada no escatima en muestras de cariño hacia su esposa. "Le he dado 24.500 besos después", ha bromeado. Por su parte, Inmaculada Casal también se ha tomado el asunto con humor y le ha lanzado un cariñoso reproche en directo: "¡Hay que ver lo que me ha hecho!".

A pesar del revuelo en redes, la pareja ha dejado claro que la complicidad entre ellas sigue intacta. "Cuando te pasan cosas importantes hay que compartirlas con la gente que te rodea, y para mí, Inma es un pilar fundamental", ha concluido la cantante. Más allá de la anécdota, el día ha quedado marcado por el reconocimiento a la trayectoria de María del Monte, un premio que reafirma su legado en la música andaluza y su amor por su tierra.