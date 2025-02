"Si hay reencarnación yo tengo que nacer pez": la curiosa historia del nadador más veterano de España en 'Y ahora Sonsoles'

A sus 97 años, Paco ha demostrado que la edad no es un obstáculo para alcanzar la excelencia. El gallego, reconocido como el nadador más veterano de España, ha desafiado al tiempo y al agua, batiendo récords y consiguiendo múltiples títulos en su disciplina. Este miércoles por la tarde, Paco ha el invitado especial del programa 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, donde ha compartido su historia con la audiencia.

Paco comenzó a nadar después de haber tenido varios incidentes cercanos al ahogamiento en el mar. Fue entonces cuando decidió que la natación sería su salvavidas, un refugio que lo acompañaría el resto de su vida. "Nadaba al principio por instinto, para no ahogarme. Cuando realmente aprendí a nadar fue con 68 años, cuando me jubilé", ha comentado a Sonsoles Ónega con una sonrisa durante su intervención en el programa vespertino de Atresmedia. Lo que comenzó como una necesidad de supervivencia se transformó en una pasión que lo ha llevado a ser plusmarquista europeo en 100, 200 y 400 metros libres, además de campeón de España durante cinco años consecutivos.

El nadador no solo ha desafiado el tiempo, sino que también ha demostrado que el esfuerzo y la constancia son la clave de su éxito. Todos los días, de lunes a domingo, se somete a una rutina estricta en la que nada entre 40 y 48 largos en una piscina de 25 metros. Además, complementa su entrenamiento con pesas y ejercicios de fuerza, asegurando que se mantiene en forma tanto dentro como fuera del agua. "Cuanto más estoy en el agua, mejor me siento", ha afirmado Paco con una gran sonrisa. Lo que más sorprende de este vigués es su actitud ante la vida. A pesar de su longevidad, su energía y su optimismo son contagiosos. "Si hay reencarnación, creo que tendré escamas y seré un pez", ha bromeado, reflejando la profunda conexión que siente con el agua. Paco se ve a sí mismo como un "alumno de la vida", una filosofía que aplica tanto en la piscina como en su día a día.

Por otra parte, a lo largo de su carrera, ha sido reconocido por su tenacidad y por desafiar las expectativas de lo que una persona puede lograr a su edad. En las competiciones, es conocido y querido por sus seguidores, quienes lo ven como un ejemplo a seguir. En tono de broma, Paco ha revelado que ya no tiene competidores en su categoría, lo que le permite continuar sumando victorias sin tener que enfrentarse a rivales más jóvenes. En el programa, Sonsoles Ónega, la presentadora, no ha podido evitar admirar su dedicación: "Paco, usted es un fenómeno", le ha dicho. Paco, con su humildad habitual, le ha respondido: "Solo soy un producto de las circunstancias ilógicas". Un hombre sabio y lleno de vida que demuestra, una vez más, que no existen límites cuando se tiene pasión por lo que se hace.