Carmen Morales, muy afectada por la muerte de su tío Ricky: "Era como mi segundo padre"

La muerte de su tío Ricky, víctima de una larga enfermedad, ha llenado de tristeza a Carmen Morales. Era como un segundo padre para ella y “fue quien nos cuidó cuando murieron mis padres. Siento una enorme pena y mucho dolor por este adiós tan duro. Mi tío era una gran persona, alegre, divertida, pero desde que fallecieron mis padres y mis abuelos, cayó en una depresión muy grande. El vivía con mis abuelos paternos, y al quedarse solo se vino abajo. A eso le unes una enfermedad… ha dejado un vacío inmenso en mi vida”.

- Era como un segundo padre para usted.

- Lo era, sí. Siempre preocupado por mí y mis hermanos, puedes entender la pena que tenemos los tres. Ha sido un mazazo. Me quedo con su alegría y su ternura, con lo mejor de mi tío.

- En el plano profesional ha regresado a su trabajo como actriz tras catorce años de ausencia…

- Regresé este verano con el musical “El novio de España”, en el que canto varios temas, y también interpreto la obra “Querida Ágatha Christie”, en la que hago el papel de la icónica escritora. Los comentarios están siendo muy buenos, las críticas teatrales también. Esto es como revivir un sueño. En el teatro me siento segura y muy feliz, es el medio en el que mejor me encuentro, y me quedan muchos años por delante para seguir con mi profesión de actriz.

- Tenía ganas de volver a los escenarios.

- Muchas, tenga en cuenta que he estado alejada de ellos durante catorce años en los que estuve centrada en mi familia y en la educación de mi hijo. No quería que mi hijo viviera lo mismo que yo con las ausencias por trabajo de mis padres. He regresado con mucha ilusión, ganas y fuerza, estoy encantada con esta nueva etapa de mi vida. Y que dure muchos años más.