Karina: "Es mejor estar sola que mal acompañada"

Antes que ella cantaron el “Himno al amor” desde Judy Garland a Mireille Mathieu y Céline Dion, y ahora es Karina la que versiona el tema gracias a los arreglos de su gran amigo Fermín Ortiz. La andaluza acaba de cumplir 79 años y nos confiesa que “llevaba tiempo pensando en grabar una canción tan bonita, y gracias a Fermín mi sueño se ha hecho realidad.”

- Ahora elige con mucho detalle sus trabajos.

- Sí, excepto algunas apariciones televisivas y grabaciones muy específicas, no hago nada más. Se acabaron los conciertos de dos horas y las giras, ya tengo una edad para disfrutar de lleno de mis hijas y mis nietos.

- Canta al amor pero lleva muchos años sin enamorarse.

- En mi vida ha habido dos grandes amores, Carlos, mi exmarido y padre de mi hija Azahara, y otra persona cuyo nombre me llevaré a la tumba. Luego he tenido otros que nunca han salido y no lo van a hacer ahora, no se conocen, y los que si se vieron conmigo, realmente se pegaban a mí por interés, y no acabamos bien. Es mejor estar sola que mal acompañada. Me he llevado tantos chascos y tantas decepciones que mi corazón esta un poco endurecido. Digamos que confiaba en quien no se lo merecía. Pero pensaba que ese hombre podía cambiar para bien, y estaba muy equivocada.

- Es que le he conocido parejas un tanto insólitas.

- Ya. Elegí mal y así me fue.

La cantante Karina Mediaset

- ¿Quiénes fueron los peores?

- A esos es mejor tenerles olvidados para siempre. Aquello no era amor. Es que no les tengo ni en el baúl de los recuerdos.

- ¿Supo superar sin traumas la soledad?

- Es que nunca me siento sola, tengo a mis hijas, mis amigos… Mi parcela afectiva está muy plena. Eso sí, durmiendo sola estoy en la gloria.

- ¿Con quién va a pasar las Navidades?

- Con mi hija Azahara y los suyos. Mi otra hija, Rocío, vive en Castellón, y espero que pueda venir algún día. Porque ya sabe que allí está su padre y yo no sería bien aceptada por ese hombre.