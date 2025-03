Susanna Griso desvela su dura experiencia con el sarampión: "Lo he tenido de adulta y es..."

El sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, ha resurgido con fuerza en España, provocando una creciente preocupación entre expertos y ciudadanos. Durante la última emisión de 'Espejo Público', Susanna Griso ha compartido su experiencia personal con el sarampión, destacando lo doloroso y complicado que resultó contraerlo en edad adulta. Esta enfermedad, que en la mayoría de los casos afecta a niños, está experimentando un repunte debido a factores como la falta de vacunación adecuada.

El programa matinal de Antena 3, que es líder de audiencias en su franja, ha dedicado un segmento a este virus, en el que participaron diversos expertos, entre ellos el virólogo Estanislao Nistal, quien ha conectado de manera telemática para explicar la situación actual. Según Nistal, el sarampión se propaga con rapidez, y una persona infectada puede contagiar a entre 10 y 18 personas. "En cuanto haya una persona dentro de un grupo que no esté vacunada o no esté bien protegida, es más probable que se dé la infección", ha afirmado el virólogo, subrayando la necesidad de mantener altas las tasas de vacunación. Además, la intervención de Susanna Griso ha aportado un testimonio valioso y cercano sobre los efectos del sarampión en adultos. La presentadora de Atresmedia ha explicado que, aunque pensaba que estaba protegida por la vacuna, el paso del tiempo puede hacer que esta pierda su efectividad. "Lo cogí de adulta y es tremendo, es dolorosísimo", ha confesado Griso, detallando lo perjudicada que estuvo durante su enfermedad.

Niño con sarampión DREAMSTIME LA RAZÓN

Por otra parte, el experto Nistal ha explicado que entre los años 1970 y 1980, las vacunas administradas no eran tan efectivas como las que se implementaron más tarde, lo que podría haber hecho a la presentadora más susceptible a contraer el virus. A pesar de que España tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo, con un 95%, los especialistas insisten en que el problema surge cuando algunas personas no están vacunadas adecuadamente o no han recibido la segunda dosis de la vacuna, lo que podría contribuir al repunte de casos. El sarampión es una enfermedad que, aunque en algunos casos se presenta de manera leve, puede ser grave en otros. El virólogo ha advertido que, aunque muchas personas no experimentan síntomas graves, la enfermedad puede causar complicaciones severas, como neumonía o encefalitis, en casos más serios.

Susanna Griso junto a Estanislao Nistal en 'Espejo Público' Atresmedia

El aumento de casos de sarampión en España ha puesto en alerta a los expertos, quienes piden a la población no bajar la guardia y seguir manteniendo altos los niveles de vacunación. La combinación de la alta transmisibilidad del virus y la disminución de la inmunidad en ciertos grupos hace que el sarampión siga siendo una amenaza para la salud pública, especialmente en adultos que podrían haber perdido la protección de la vacuna con el tiempo.