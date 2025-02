Gonzalo Miró opina en 'Espejo Público' acerca de las infidelidades: "La línea está en el embarazo"

Según un estudio llevado a cabo por la revista The Richest, España se encuentra entre los 10 países con mayor número de infidelidades. Enero es el mes en el que más infidelidades se producen, según una encuesta de una plataforma europea de encuentros extraconyugales.

En el plató de 'Espejo Público', Susanna Griso, Miquel Vals e Iñako Díaz-Guerra han coincidido en esa tesis. Mientras que ha habido otros que han discrepado, como es el caso de Gonzalo Miró.

Quitándole hierro

El colaborador bromeaba durante la tertulia asegurando que no era lo mismo hablar que pasar a la acción. "Si no hay embarazo no puede haber infidelidad, es imposible", sentenciaba Miró. Como él mismo apuntaba, la mejor solución consiste en no mirar los móviles de la pareja para evitar "sorpresas desagradables".

El catolicismo opina

Quien no ha querido tampoco perderse este debate ha sido la 'influencer' católica Carla Restoy, que afirmaba, sin lugar a dudas, que el hombre a quien más desea en el mundo es Jesucristo. "Estoy muy viva y me atraen muchos hombres. Lo que mi corazón no quiere es el placer sino el amor", explicaba la joven.

Como Restoy ha querido señalar, la juventud se la engaña mucho por no saber ordenar los arrebatos pasionales. "Nuestro corazón habla de que estamos hechos para amar y ser amados, por eso nos encanta cuando alguien es amable y nos quiere de verdad con nuestra vulnerabilidad, el amor es eso, que no nos engañen", sentenciaba.