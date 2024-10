Susanna Griso vive en 'Espejo Público' uno de los momentos más tensos de su historia

El programa matinal de Antena 3, 'Espejo Público', conducido por Susanna Griso, ha vivido este lunes un tenso momento en directo cuando Cristóbal Barea, un administrador de fincas acusado de una presunta macroestafa, ha abandonado abruptamente la entrevista. Barea, quien había solicitado aparecer en el programa para defenderse de las acusaciones de estafar a 400 comunidades de vecinos, se ha marchado molesto al considerar que no se había respetado lo que había pactado previamente con el equipo de producción.

El incidente ha comenzó cuando, tras la primera pregunta de Susanna Griso sobre el paradero del dinero supuestamente defraudado, Barea se ha mostrado incómodo. La situación se ha complicado cuando la presentadora dio paso a dos vecinas afectadas por la presunta estafa, quienes habían sido invitadas para compartir su versión de los hechos. Barea, visiblemente enojado, ha protestado: "Esto no es lo pactado. Yo no entro en polémicas en plató, lo siento mucho", tras lo cual se ha quitado el pinganillo y ha abandonado el set improvisado desde el que realizaba la entrevista.

La situación se ha convertido aún más incómoda cuando Griso ha intentado justificar la participación de las vecinas, afirmando que "no tenía intención de confrontarlos directamente", sino de ofrecer un "espacio donde ambas partes pudieran exponer sus argumentos". Sin embargo, esto no ha sido suficiente para calmar a Barea, quien se ha negado a continuar con la entrevista bajo esas condiciones. Según explicó Miquel Valls, copresentador del programa, Barea había pedido explícitamente no participar en ningún tipo de enfrentamiento en directo, lo que ha agravado su malestar cuando ha sentido que esa solicitud había sido ignorada.

A pesar de la tensión, el equipo de 'Espejo Público' ha conseguido convencer a Barea de que regresara a la conexión para continuar con su testimonio. Sin embargo, la calma ha durado poco. A medida que las vecinas afectadas seguían conectadas y ofrecían sus comentarios, Barea, ya notablemente alterado, ha vuelto a quitarse el pinganillo y ha lanzado el micrófono al suelo exclamando: "¡Hostia!, ¡puñeta!", antes de abandonar definitivamente el directo.

Las acusaciones y el conflicto judicial

Cristóbal Barea está en el centro de un complejo caso judicial en el que se le acusa de haber estafado a cientos de comunidades de vecinos en Barcelona y alrededores. Las acusaciones señalan que Barea no habría ingresado el dinero de las derramas, dejando a muchas comunidades sin fondos para pagar servicios esenciales como luz y agua. A pesar de las denuncias, Barea ha defendido su inocencia en el programa, afirmando que "la mayoría de las cuentas están en orden" y que parte del conflicto surgió cuando "algunas comunidades rechazaron pagar ciertos recibos". El caso sigue en los tribunales, y tanto los vecinos afectados como Barea deberán enfrentarse a un proceso legal para resolver este delicado conflicto.

Tras el incidente en directo, la abogada Montse Suárez ha ofrecido a los espectadores algunos consejos sobre cómo evitar ser víctimas de fraudes en la gestión de fincas, destacando la importancia de no dejar toda la responsabilidad financiera en manos de una sola persona y de garantizar un control más riguroso sobre los fondos comunitarios.