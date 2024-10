Susanna Griso ha metido en su maleta a París la chaqueta de abalorios más especial de Zara

Susanna Griso se ha ido a pasar el fin de semana a París, y nosotras nos hemos enamorado de la chaqueta de abalorios de Zara que ha añadido a su maleta. Porque si algo tenemos claro, es la además de ser un referente en el mundo del periodismo y la televisión, también lo es en el mundo de la moda, siendo una de las mujeres de España con más estilo. Unos outfits de Susanna Griso que representan a la perfección el estilo de las mujeres catalanas, con esa elegancia que siempre saben elevar con prendas básicas, incluso con zapatillas como hace ella tanto para presentar 'Espejo Público' en Antena 3, como para hacer de turista por la ciudad del amor.

Pero si en algo nos hemos fijado de su maleta a París, ha sido en esta chaqueta de abolorios de Zara que no puede ser más elegante y especial. Una prenda de esas que te hacen el look por completo hasta con unos vaqueros anchos y unas zapatillas como ha llevado Susanna Griso en París. Porque no hay una chaqueta más especial para este otoño que esta que nos ha descubierto la periodista catalana, y que aún está disponible en todas las tallas en la web de Inditex, menos en la S.

Chaqueta corta bordados abalorios de Zara (79,95 euros)

Chaqueta abalorios. Zara

Una chaqueta con manga larga con detalle de bordados a tono y abalorios y cierre frontal con lazada que Susanna Griso ha combinado con vaqueros anchos y zapatillas rosas.