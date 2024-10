'Espejo Público' desvela las deudas de Terelu Campos

'Espejo Público' ha vuelto a poner a Terelu Campos en el centro de atención mediática. Esta vez, no ha sido por sus polémicas declaraciones, sino por sus problemas económicos. Durante la emisión de este lunes, el espacio de Antena 3 conducido por Susanna Griso, en su sección rosa 'Más Espejo', sacó a la luz las deudas que la colaboradora de 'De Viernes' habría acumulado, llevándola a aparecer en una conocida lista de morosos. Gema López, copresentadora del programa, fue la encargada de introducir el tema y hacer eco de las cifras alarmantes que enfrenta la hija de María Teresa Campos.

La conversación giró en torno a la complicada situación económica que enfrenta Terelu, quien, según López, "está acuciada por las deudas". La colaboradora de 'Espejo Público' aseguró que Terelu ha sido incluida en una lista de morosos de Hacienda, lo que ha generado gran revuelo entre los medios. No obstante, de acuerdo con la información revelada por el programa, "de momento, se va a librar de la cárcel". Ante esto, el programa de Antena 3 contactó con el experto financieroIsmael García, quien ofreció datos concretos sobre la deuda de Terelu. Según García, la deuda asciende a 220.000 euros, correspondientes a obligaciones a corto plazo que deberían estar liquidadas antes del 31 de diciembre de este año. Además, el experto mencionó que existen otros 440.000 euros en concepto de servicios facturados pero no cobrados, lo que podría suponer una pérdida significativa para la sociedad a la que pertenece Terelu.

El análisis de la situación por parte de García también puso de relieve un aspecto preocupante: la falta de ingresos regulares en el día a día de la periodista. "Me llamó la atención el día a día porque factura 0 euros y eso nos genera ciertas dudas que incluso pueden afectar a los acreedores", comentó García, lo que añadió más incertidumbre sobre la solvencia financiera de la hermana de Carmen Borrego. Por otra parte, el anuncio de los detalles económicos de Terelu no concluyó sin un momento de tensión cuando Susanna Griso preguntó directamente a Ismael García: "¿A quién le debe ese dinero?". El experto no dudó en responder que, según su interpretación, las deudas serían principalmente con acreedores particulares o a través de alguna línea de financiación, sin dar más detalles al respecto.

Sin duda alguna, el caso de Terelu Campos ha suscitado gran interés en la prensa del corazón, no solo por las cifras de su deuda, sino por lo que podría implicar a futuro para su situación legal y financiera. Aunque de momento parece que no enfrentará penas de cárcel, los próximos meses serán clave para definir su estabilidad económica. Las revelaciones de 'Espejo Público' han dejado claro que la colaboradora tiene un difícil camino por delante si no consigue solucionar sus compromisos financieros en el corto plazo.