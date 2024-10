Miquel Valls, destrozado, llora la muerte de su padre: su emotiva carta de adiós

Muchos han sido los que se han preguntado dónde estaba Miquel Valls, que había desaparecido del plató de ‘Espejo Público’ en los últimos días. El presentador no ocupaba su puesto de trabajo y no ha sido hasta la tarde de este miércoles cuando se ha conocido el trágico motivo de su ausencia: su padre ha fallecido. Una triste noticia que el propio periodista ha querido trasladar a sus seguidores, a través de dos fotografías y una emotiva carta que ha robado lágrimas por doquier. Sus manos entrelazadas y un selfie para el recuerdo acompañan unas palabras cargadas de emociones encontradas, ahora que se ve en la obligación de decirle adiós, tras meses a su lado batallando contra una larga enfermedad.

“Has luchado hasta el final para conseguir vivir, pero hay veces que por mucho que quieras seguir no todo depende de ti. Durante tres años has aguantado una enfermedad terrorífica y potencialmente mortal que nos ha consumido, en silencio, a todos. Sabíamos que era complicado, pero lo has aguantado todo hasta que el cuerpo no lo ha soportado más. Te has ido a tu manera. Pensando que tendría algo más de tiempo para ver el próximo partido del Barça”, comienza a explicar cómo el cáncer le ha arrebatado uno de los pilares fundamentales de su vida. Una carta que continúa recordando aquellos momentos que siempre le acompañarán, pues están gravados a fuego en su memoria con él como protagonista.

“Jamás olvidaré nuestra última tarde. Aquí, cogidos de la mano, como cuando era un niño. Gracias por quererme, cuidarme, educarme y ofrecerme lo que hoy soy: un tipo trabajador, sencillo y humilde como tú. Un tipo de verdad. Durante las últimas horas he conocido a muchos de tus amigos y cientos de historias que desconocía. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre estaremos juntos. T’ESTIMO, PAPA”, se despedía con profundo dolor. Pero lo hace dando gracias a la vida por las personas que le rodean y están a su lado en tan complicados momentos, entre ellos, indudablemente su pareja, David Valldeperas, quien fuese director de ‘Sálvame’ y uno de los pesos pesados de Telecinco. “Gracias a mi madre por cuidarlo y vivirlo todo muy de cerca. Gracias a mi pareja por no soltarme de la mano, a mi familia y grandes amigos, a mis compañeros y amigos de Mediaset por sostenerme al principio con toda la enfermedad y a los de Atresmedia por acompañarme y quererme tanto en este duro final. Gracias a Teknon por cuidarlo y mimarlo en todo el proceso. Gracias al doctor José Sáez, mi salvador y amigo del alma. Gracias a su oncóloga, la doctora Elvira Buixó, que forma parte de la gente que quiero que sigan a mi lado”.

David Valldeperas y Miquel Valls en imágenes de abril de 2022 Gtres

Después de dar gracias a todos aquellos que le han hecho sentirse arropado mientras acompañaba a su padre en su batalla contra el cáncer, Miquel Valls ha vuelto a centrarse en él. Con el corazón en la mano, con los sentimientos embriagando sus recuerdos, le da su último adiós: “Hoy me dejas muy solo papá. Vuela alto y enciende la tele cada mañana, que pronto volveré para seguir contando historias. Descansa en paz”, le dedicaba a modo de despedida, informando que en breve volverá a su puesto en ‘Espejo Público’. Como cabría esperar miles de mensajes de condolencias y hermosas palabras de consuelo se han amontonado en su último post, entre ellos muchos rostros conocidos con los que ha compartido horas en plató, además de muchos ratos entre bambalinas. Todos se han volcado para acompañarle en su duelo e insuflarle ánimos en unos días especialmente dolorosos para la familia Valls.