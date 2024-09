Tamara Falcó vive su momento más tenso en 'Got Talent': "He tardado en hacerlo..."

'Got Talent España' ha vivido un momento peculiar y controvertido durante su última emisión, este sábado, cuando uno de los participantes sorprendió tanto al jurado como al público con una actuación que dejó a más de uno boquiabierto, especialmente a la marquesa de Griñón e hija de Isabel Preysler, Tamara Falcó.

Durante el programa, el jurado, conformado por Tamara Falcó, Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría, se preparaba para recibir a Akira Ohasi, un artista cuya actuación prometía ser arriesgada. Desde el inicio, se solicitó silencio absoluto en el plató para que Akira pudiera concentrarse. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que el participante apareciera completamente desnudo, utilizando únicamente un plato de aluminio para cubrir sus partes íntimas. Este detalle fue suficiente para desatar tanto risas como asombro entre el jurado y el público.

Tamara Falcó, visiblemente incómoda con la entrada de Akira, no esperó a que el espectáculo comenzara para presionar el botón rojo que marca su desaprobación. De hecho, comentó: "De hecho, he tardado en hacerlo". A pesar de su rápida acción, sus compañeros del jurado, Florentino Fernández y Paula Echevarría, encontraron la actuación divertida y peculiar, disfrutando del insólito momento mientras Akira demostraba sus habilidades. Por su parte, Risto Mejide, quien ni siquiera estaba sentado en su silla de jurado al momento de la presentación, regresó rápidamente para unirse al descontento de Tamara. En un gesto cargado de humor y desaprobación, Risto decidió activar los botones rojos de todos sus compañeros, logrando así poner fin a la actuación de Akira. En un momento que no pasó desapercibido, el participante usó un plato con la imagen de Risto para cubrirse, generando aún más risas en el plató.

Cuando llegó el turno de las valoraciones, tanto Risto Mejide como Tamara Falcó fueron duros en sus críticas. Risto, conocido por su estilo irónico y directo, calificó el talento de Akira como "inexistente, al igual que su vestuario". Sin embargo, fue Tamara quien expresó su malestar de forma más contundente, comentando: "Me alegra que tu mujer e hija no hayan visto esto", refiriéndose al impacto que podría haber tenido la peculiar actuación en la familia del participante. Mientras que la actuación de Akira Ohasi dividió opiniones entre los miembros del jurado y generó una mezcla de incomodidad y diversión, quedó claro que 'Got Talent España' continúa siendo un espacio donde cualquier cosa puede suceder.