La televisión, una aliada para las navidades en familia

Si hay una época en la que disfrutamos de la compañía en familia es la Navidad. Los reencuentros, las cenas, los regalos y las risas compartidas son las cosas que dan sentido a estas fiestas. Y, desde que se inventó, la televisión siempre ha sido una aliada más durante estos días, tanto para seguir los grandes eventos que nos unen a todos como para amenizar las reuniones con una oferta de entretenimiento temática y diferente.

Por ejemplo, este año, Atresmedia ha preparado una propuesta navideña excepcional en sus diversos canales de televisión, como Antena 3, laSexta, Nova, Neox, Mega y Atreseries. La programación ha sido diseñada para ser disfrutada en compañía, bajo el lema "Donde estamos todos", con el propósito de hacer de la Nochebuena y Navidad momentos inolvidables.

En Antena 3, la diversidad de entretenimiento es asombrosa, pues no sólo nos ofrecerá especiales navideños de "La Ruleta de la suerte", con un programa que homenajea a los abuelos y abuelas, recordando las navidades de los años sesenta y setenta, y otro centrado en Navidades en familia con tres parejas de hermano, sino que para Nochebuena incluirá "Lo mejor de cada casa" y "Nochebuena con Tu cara me suena", pasando por los últimos episodios del año de "El Hormiguero", "Password", noches con "El Peliculón", y una oferta de ficción española e internacional con "Amar es para siempre", "Pecado Original" y "Hermanos". Además, el estreno de "La Voz: All Stars" será una de las grandes sorpresas, donde las voces destacadas regresan al escenario para competir por el título de la mejor de estos diez años que ha cumplido el formato. Mientras que el día de Navidad presentará una selección festiva con reemisiones de "Cocina abierta de Karlos Arguiñano" y "La ruleta de la suerte" por la mañana, y cine por la tarde.

En laSexta, la celebración incluirá eventos especiales con "Zapeando" y "El Intermedio". Además, se ofrecerá una selección de las mejores opciones de cine en “El Taquillazo” para Nochebuena y Navidad, y mantendrá la programación habitual, desde "Al Rojo Vivo" hasta "Más Vale Tarde", junto con "laSexta Columna" y "Equipo de Investigación". Las ediciones de Antena 3 Noticias y laSexta Noticias seguirán ofreciendo información detallada durante estas festividades.

Los canales temáticos de Atresmedia TV también se unirán a la celebración navideña. Neox ofrecerá capítulos relacionados con la navidad de "Los Simpson" y estrenará la serie animada remasterizada "Campeones", el fenómeno televisivo de los años ochenta, que vuelve con imagen renovada y cuyos 128 episodios podrán verse también en atresplayer. Nova presentará una semana de "Navidades Nova" con películas románticas y familiares, como “Feliz y radiante”, que ofrecerá en Nochebuena, a la que le seguirá “Jingle Belle” también el 24 y “La alegría de la Navidad” y “Unas Navidades en casa” para el lunes 25. Mientras que Mega ofrecerá episodios festivos de programas como "Forjado a fuego". Atreseries celebrará las fiestas con guiños navideños en sus series más exitosas.

También RTVE

También la televisión pública promete momentos memorables. En La 1, la velada del 24 será musical y humorística con "Nadie es perfecto", el especial de "Telepasión" presentado por Patricia Conde, Rodrigo Vázquez y Aitor Albizua, será la estrella de la nochebuena, con coreografías en Madrid, Toledo, Benidorm, Sevilla y Barcelona. La música continuará con Pablo López y Camela, compartiendo escenario con otros artistas destacados. La noche culminará con "Viaje al centro de la tele", una edición especial de dos horas con el título "Qué noche la de aquel siglo", presentada por Santiago Segura.

El día de Navidad a las 22:00 horas, La 1 estrenará "CODA: los sonidos del silencio", ganadora de tres premios Oscar en 2022. En La 2, la diversión seguirá con un maratón de "Cómo nos reímos" desde las 21:15 horas del 24 de diciembre, seguido de especiales de "Saber y ganar" y el estreno de "El Trono del Humor".

Después de la programación de Nochebuena, el 25 de diciembre La 1 ofrecerá una tarde de películas para toda la familia, mientras que La 2 presentará un clásico del cine navideño en prime time. "MasterChef" también será parte de la celebración con la décima edición de su versión Junior, con un episodio especial en el día de Navidad.

Y por si fuera poco, las plataformas de streaming se convierten en cómplices ideales para disfrutar en familia, con catálogos llenos de películas y series navideñas, encontrarás desde clásicos hasta propuestas frescas.

Selección de cine navideño en la plataformas

En Prime Video, el hijo de Batman salva la Navidad en "Feliz Mini-Bat Navidad", y Eddie Murphy regresa con humor festivo en "Navidad en Candy Cane Lane". En Netflix, "Mejor Navidad, ¡imposible!" ofrece una dosis de cursilería con un elenco sorprendente, mientras que "La típica Navidad" mezcla tradiciones nórdicas e indias en una comedia de choque cultural.

En otras opciones, también en Netflix, "Familia Revuelta" provoca risas con un intercambio de cuerpos, "Viñedos navideños" brinda amor en un viñedo local, y "Navidad en el autocine" presenta el encanto de una abogada y su antiguo amor. Así como "La Navidad está servida", una historia encantadora de amor y recetas.

Por su parte, HBO Max ofrece la fantasía de "Willy Wonka y la fábrica de chocolate" y su reciente versión "Wonka", así como "Charlie y la fábrica de chocolate" de Tim Burton con Johnny Depp. También tiene “El Grinch” de Jim Carrey y revive la nostalgia de los 80 con "Navidad en 8 Bits". Además del clásico caos cómico de "Gremlins". Entre las nuevas incorporaciones está "Una navideña historia de Navidad" y la acción de "Noche sin Paz", con David Harbour como un Papá Noel inusual.

Finalmente, los canales de Paramount han preparado una programación especial navideña para toda la familia, abarcando desde Comedy Central y MTV hasta Nickelodeon, Nick Jr. y Paramount Network. Entre los destacados se encuentran "Navidad en South Park" y "NavidÁlex de la Iglesia" en Comedy Central, "Navidades sin vergüenza" en MTV, un maratón de episodios bajo el título "Lo mejor del año" en Nickelodeon, y un especial navideño con nuevas aventuras en Nick Jr. Paramount Network presenta "Unas Navidades de cine" y un especial de películas románticas, además de la miniserie "La vuelta al mundo en 80 días".