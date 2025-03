Tensión en 'Espejo Público' entre Mariló Montero e Iñako Díaz-Guerra: "Para qué he venido si no logro terminar una frase"

José Luis Ábalos, Begoña Gómez y David Sánchez. Tres de los mayores bastiones de Pedro Sánchez se encuentran sufriendo las consecuencias de los casos judiciales en los que están inmersos. En el caso de este último, la cosa parece no avanzar, con la jueza del proceso no encontrando pruebas que señalen directamente al presidente como responsable.

Según acreditan varios correos, a David Sánchez le era otorgada, en 2017, una plaza de antemano en el conservatorio de Badajoz. Las irregularidades en el proceso de contratación llevaron a que se crease una investigación para intentar descubrir unos posibles hilos que podrían haberse movido para la obtención de dicha plaza. Durante la emisión de 'Espejo Público', los colaboradores han tratado el caso del 'hermanísimo', contando incluso con unas declaraciones en exclusiva que han podido esclarecer un poco más la cuestión.

El enfoque del caso

El primer colaborador que se mojaba en la tertulia sobre el caso era Gonzalo Miró, quien parecía mostrarse interesado en tratar el tema a nivel general. "¿Que queremos terminar con los casos de enchufismo en política? Yo encantado, con todos: Galicia, la Junta de Andalucía, Badajoz, lo que sea", citaba Miró, haciendo referencia a posibles tramas dentro del Partido Popular.

Mariló Montero saltaba y respondía: "Aquí hay un 'hermanísimo', el hermano del presidente del Gobierno". Mientras la presentadora de televisión lanzaba acusaciones contra Pedro Sánchez, otro colaborador, Iñako Díaz-Guerra, llamaba la atención de Montero a la hora de contraargumentar. "No era presidente cuando salió la plaza", intervenía el periodista de El Mundo.

La colaboradora entonces se ensañaba con Díaz-Guerra y le comentaba en tono de burla que "sabía que le dolía y que intentaba buscar excusas para defenderlo". Iñako, por su parte, insistía en el hecho de que por más que la jueza buscase, nada de lo que asomaba hasta la fecha podía señalar directamente al presidente. "Todo esto se hace para decir 'Sánchez, Sánchez, Sánchez'", clamaba el periodista, que acusaba a Mariló Montero de cortarle la argumentación para que no hablase más de lo necesario. "Yo no sé para qué he venido si no logro terminar una frase", comentaba Iñako, entre la risa y el cansancio.

Tras escuchar la acusación, Montero arremetía y proponía lo siguiente: "¿Aplicamos esa política tuya a todo lo demás?". Tras dar a entender que se refería al caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Iñako Díaz-Guerra replicaba rápidamente. "Si lo que vas a decir es aplicarlo a Ayuso cuidado, porque abrimos un melón preocupante y peligroso para ti".

Un testigo de última hora y una búsqueda sospechosa

Para intentar bajar un poco la temperatura del ambiente, Susanna Griso daba paso a Francisco Serrano, ex portavoz del sindicato de la CSIF de la diputación de Badajoz. El sindicato de Serrano fue, como él mismo declaraba, el único que se negó a otorgarle la plaza a David Sánchez. "Consideramos que el puesto de alta dirección en el conservatorio no era necesario", explicaba por medio de una conversación telefónica.

A su vez, Mariló Montero se apresuraba a destacar el anuncio del hermano de Sánchez en el que buscaba alojamiento en la ciudad extremeña un mes antes de que se le otorgase la plaza. "Antes de saber si tienes un trabajo o no, uno mira cómo está el alojamiento o el dinero que puede pedir. Me parece completamente normal", le interrumpía en esta ocasión Iñako.

Susanna Griso concluía la sección rompiendo una lanza a favor de su compañero: "Cuando se crea la plaza Sánchez no era presidente". Como la presentadora explicaba, otra cosa sería que el tráfico de influencias viniera simplemente por parte de David Sánchez.