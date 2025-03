El empresario millonarioJosé Elías ha vuelto a ser el centro de atención en 'Espejo Público' este miércoles 12 de marzo, después de la viralización de un video en el que regresaba a su barrio natal de Badalona, compartiendo su historia de superación. Sin embargo, su intervención en el programa matinal de Antena 3 ha acabado siendo uno de los momentos más tensos de la jornada, después de un fuerte enfrentamiento con la politóloga Arantxa Tirado sobre el concepto de meritocracia.

José Elías, dueño de los supermercados La Sirena y creador de contenido, ha acudido al programa de Susanna Griso para hablar sobre su experiencia de vida y sus reflexiones sobre la economía, en particular en relación con las recientes declaraciones de Yolanda Díaz sobre los salarios y la subida del salario mínimo. Tras compartir su historia personal, incluyendo la muerte de sus padres cuando tenía 19 años y sus orígenes humildes, Elías ha aprovechado para opinar sobre los desafíos económicos que enfrenta España.

Sin embargo, el debate se ha tornado tenso en Atresmedia cuando Arantxa Tirado ha comenzado a cuestionar su visión de la meritocracia. "Para ayudar a todo el mundo, lo que hace falta es que la gente del barrio que salga de él explique cómo funciona el sistema capitalista, que es el culpable de que tú seas un caso excepcional", ha comenzado Tirado, quien también ha enfatizado que "no todos partimos de las mismas oportunidades". La politóloga ha citado a Estopa para defender su punto de vista, diciendo: "La meritocracia es una falacia", y ha subrayado que, aunque Elías sea un ejemplo de superación, no todo el mundo tiene las mismas posibilidades.

Tenso enfrentamiento en 'Espejo Público' entre Arantxa Tirado y José Elías: "Vienes solo porque eres rico" Atresmedia

Elías, visiblemente molesto, ha respondido con firmeza: "No creo que tú me tengas que dar lecciones de nada de barrio, eso lo primero". La respuesta ha provocado que la situación se intensificara, y la presentadora Susanna Griso, ante la creciente tensión, ha intervenido rápidamente para calmar los ánimos y aclarar que Elías no estaba allí "por ser rico", sino por su impacto como creador de contenido. A pesar de la intervención de Griso, Tirado ha acusado a Elías de "venir a sentar cátedra solo porque eres rico". El empresario catalán no ha dudado en replicar: "No vengo porque soy rico ni a reivindicar mi riqueza. Si vengo a algo es a reivindicar que con esfuerzo se pueden conseguir las cosas". Asimismo, Elías ha defendido su postura explicando que su éxito se basa en la educación, la formación y el esfuerzo. "Es mejor llenar una caja y repartir la riqueza que estar pensando todo el día en repartir algo que no existe", ha concluido, con lo que ha intentado poner fin al acalorado intercambio.