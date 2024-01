Tensión en 'Espejo Público': Mariló Montero se queda de piedra al ser acusada de incurrir en delito de odio

Esta mañana en 'Espejo Público' han debatido, durante el tiempo de tertulia del programa de Antena 3, sobre las consecuencias de la participación de hombres que se consideran mujeres, o de atletas trans, en las pruebas deportivas femeninas.

Para ello, Susanna Griso ha dado voz en su espacio matinal a Quim, un hombre biológico de género fluido que ha competido contra mujeres porque dice que en la montaña, en la naturaleza, se siente una de ellas. También ha participado del coloquio Mar Vázquez, mujer trans que compite en maratones.

En la tertulia conformada por Ana Iris Simón, Rubén Amón y Mariló Montero, el momento más tenso ha sido cuando Quim, quien no ha dado la cara, ha asegurado que "quería lavar mi imagen; pensaba que esto me iba a ir bien, y es que no me dejáis justificarlo".

"Lo de sentirte un día mujer y otro día hombre también tendría que quedar más ajustado a una normativa: es como que me levanto y un día me siento cura, y mañana me siento proxeneta", ha intervenido la periodista Mariló Montero.

Ante esta afirmación, el atleta ha comentado que "no es una cuestión temporal, sino situacional. Yo siempre me siento hombre, pero en la naturaleza, en mi deporte, me siento mujer. La ley lo reconoce".

Y ha abundado en relación a las palabras de la colaboradora de 'Espejo Público', de quien ha asegurado que "no entiendes esto y lo estás ridiculizando", que "puede llegar a ser incluso un delito de odio".

"No quiero ridiculizar nada, pero tú estás reconociendo tu superioridad física tanto que hombre biológico respecto al resto de mujeres que corrían contigo", ha tomado la palabra a continuación Ana Iris Simón, quien respecto a la pregunta de dónde debe competir una persona de género fluido ha respondido tajantemente que "con los de su sexo biológico".