TVE programa el estreno del show de José Mota con visos de sorparsar al reality de Luján Argüelles

'José Mota Live Show', el esperado retorno de José Mota a TVE, tiene ya fecha de estreno confirmada. El programa, presentado por el talentoso actor y cómico junto a Patricia Conde, llegará a La 1 el jueves 20 de julio a las 22 y 35 horas. Para anunciar esta fecha, el formato ha lanzado unas divertidas promociones en la que el protagonista de 'García y García' aparece hablando supuestamente con George Clooney e imitando, con acierto, a Joaquín Sánchez.

Al ser emitido los jueves, José Mota Live Show se enfrentará al reality veraniego de Telecinco, '¡Vaya Vacaciones!', y a la tercera temporada de 'ACI: Alta Capacidad Intelectual', transmitida porAntena 3.

Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE, expresó su entusiasmo durante la conferencia de prensa de presentación del programa, afirmando: "El formato será sorprendente, estará en sintonía con la actualidad pero con novedades y mostrará a un Mota con muchas facetas. La dupla que forma con Patricia es estupenda. Mota es un referente de La 1, es parte de nuestra identidad y muy valorado. El formato es muy innovador y esperamos que sea del agrado del público, ya que es un espacio muy potente y familiar, lleno de humor".

En 'José Mota Live Show', el público tendrá un papel destacado, participando e incluso protagonizando algunos juegos y sketches de improvisación en vivo. El programa contará con varios colaboradores, entre ellos Susi Caramelo, Paco Collado, Jorge Luengo y el Mago More. Además, el cineasta Santiago Segura, quien se encuentra promocionando su nueva película, Vacaciones de verano, será uno de los invitados en el primer episodio del programa.

Aunque José Mota ha participado en numerosos programas, esta vez se priorizará "la inmediatez en la comedia por encima de la preparación. Estamos en un momento televisivo en el que lo en vivo prevalece, aunque sea imperfecto. Existe un guion que sirve como guía, pero también hay espacio para la locura, la improvisación y lo inesperado. Queremos un espectáculo con entrevistas, pero no entrevistas convencionales. Los invitados vienen a jugar", enfatizó Mota durante la presentación.

Por su parte, este programa marca el regreso de Patricia Conde a la pantalla pequeña desde su controvertida participación en 'MasterChef Celebrity'. Sobre la actriz y humorista, se ha destacado que posee una amplia gama de cualidades artísticas. Conde describe este proyecto como "una maravillosa aventura". Además, agregó: "Ya he tenido la oportunidad de trabajar con grandes cómicos en este país, pero me faltaba Mota. Joaquín Zamora me dijo que esto era perfecto para mí. Me encanta trabajar con este genio de la comedia y en esta casa. José es inteligente y sensible, y sabe cómo dar al público lo que quiere".