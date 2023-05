Verdeliss le confiesa a Laura Escanes cuales de sus ocho hijos fueron embarazos deseados

Los podcast se están convirtiendo en un contenido muy consumido por el público y sino que se lo digan a Laura Escanes. La joven de 27 años ha vuelto a ser protagonista gracias a la invitada que ha visitado su espacio, ’Entre el cielo y las nubes‘. Verdeliss, otra influencer conocida por su maternidad y por participar en ‘Gran Hermano VIP‘, se ha sentado junto a su amiga y compañera de profesión para hablar de su gran familia numerosa, su entrada al reality y su opinión sobre medidas anticonceptivas.

"Tú cuando estuviste en la tele, ¿cómo lo viviste?”, preguntaba Laura. “Yo siempre digo que no estuve en la tele. Estuve en la casa de Gran Hermano. A mí me flipaba esa idea, con 18 años me presenté y a los pocos años después, eran ellos los que me estaban llamando para ir al VIP. Me cuestioné mucho el ir o no, por las críticas que iba a recibir, pero me encantó. No he podido seguir por ahí, porque la gente que está en este tipo de programas debe de generar crítica y saber convivir con ello. Yo no soy capaz", le respondía la de Navarra para luego dejar claro que la vuelta a la realidad le supuso un gran esfuerzo de adaptación.

Verdeliss y Laura Escanes en 'Entre el cielo y las nubes' Podimo

“¿Te has planteado volver a algún reality?”, volvía a preguntarle Escanes.“Se han tanteado dos. MasterChef, pero me daría vergüenza y cocino cuatro cosas. Creo que haría el ridículo total y lo descarté. Y luego Supervivientes, me atrevería, pero creo que es muy duro el aburrimiento, me da mucha angustia no conocer las horas y lidiar con eso’’ confesaba Estefania Unzu.

‘’Ir a Supervivientes me encantaría por la experiencia, pero no me atrevo por todo lo que le rodea. El plató está lleno de trapos sucios y a mí eso no me gusta", alegaba contundente la catalana. Tras charlas sobre sus participaciones en concursos de televisión, Escanes quiso aprovechar que su invitada es madre de familia numerosa para saber cuáles de sus ocho hijos eran deseados y cuáles no.

“Mi primer hijo. Éramos jóvenes, nos acabábamos de independizar y jugamos con fuego. Al primer mes me quedé embarazada y llevábamos medio año juntos. Yo estoy convencida de que ni mi familia ni la suya apostaban por nuestra relación. Además, estábamos en una situación precaria. Y mi tercera hija tampoco estaba buscada por eso lleva tan poco tiempo con Irati. Yo sabía que estaba embarazada, incluso con protección, sabía que no podía ser y fue. Me hice el test y llamé a Aritz llorando porque me encanta ser madre, pero no ser madre cuando no lo he buscado y en aquel momento tenía mi futuro planeado de otra manera", relataba la invitada para dejar clara su postura ante el aborto y confesar que ha tomado la pastilla del día después.

"Estoy 100% a favor del aborto. Cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, sentía que era madre de ese niño y no quise abortar, pero estoy a favor. Tampoco somos del Opus, no hay motivo religioso detrás de tantos hijos. Aritz y yo tenemos muchos hermanos, fue una experiencia bonita y quisimos replicarlo en nuestros hijos. Entre Laia y Julen, tuvimos un disgusto y me tomé la píldora del día después, los hijos que lleguen que sean porque estoy en un momento bueno y en el que lo deseo. Hay que proteger ese poder de decisión. Hay pocas cosas peores en la vida que tener un hijo cuando no lo has buscado o cuando lo tienes por el imperativo de la sociedad”, concluía la influencer.