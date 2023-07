El youtuber TheGrefg ha confesado ahora cómo se sintió en su entrevista en El Hormiguero hace dos años

Nunca antes había hablado de ello públicamente. Ahora TheGrefg ha confesado cómo se sintió aquella tarde de 2021 cuando Pablo Motos le entrevistó en El Hormiguero. Este streamer fue al programa en un momento convulso para los youtubers. Pues quería explicar la realidad de por qué muchos habían tomado la decisión de irse a vivir a Andorra.

Por aquella, los youtubers eran Trending Topic todos los días. Por lo que TheGrefg decidió dar la cara y enfrentarse a la entrevista de Pablo Motos, que no perdió la oportunidad de preguntarle por los impuestos y por Andorra. El youtuber no hizo ninguna declaración a través de redes sociales de cómo se había sentido en ese momento o en la posterior visualización de la entrevista. Sin embargo, dos años más tarde ha confesado cómo lo vivió.

TheGrefg confesó que estaba "super relajado" y "tranquilo"

TheGrefg sabía que la pregunta sobre los impuestos antes o después llegaría, por lo que decidió prepararse a conciencia. Gracias a esto, el streamer estaba "tranquilo" y "super relajado". De hecho cree que fue "uno de los mejores discursos que he hecho en público". Pese a que era sobre "un tema tan polémico y tan criticado".

No obstante, recibió comentarios buenos: "la mayoría de comentarios que recibí sobre lo que dije fueron de sorpresa, reconociendo que había dado una visión que los medios de comunicación no daban".

Pese a que iba preparado, TheGrefg tenía miedo a quedarse en blanco: "Cuando Pablo Motos me hizo la pregunta, le pedí responder de manera extendida, porque tenía toda la respuesta en mi cabeza. Me podía haber quedado en blanco".

Sin embargo, aunque toda la entrevista salió bien y reconoce que fuera de ella le trataron "super bien", su percepción visualizándola posteriormente no fue igual. "Cuando lo vi desde fuera, me dije 'joder, he venido a una matanza'. Estaba en un sitio y me estaban tirando cuchillos", reconoció abiertamente a su compañero Jordi Wild.

Así mismo contó que desde El Hormiguero le ofrecieron volver a un segundo encuentro. No obstante, TheGrefg tiene claro que "no tengo intención de volver por el momento".

Jordi Wild también le dijo lo que opinaba al respecto sobre toda la situación: "Tú venías como un mono de feria porque la gente mayor no sabe quién eres, te ve como el niñato ricachón que va a El Hormiguero a hablar de no pagar impuestos. Era el momento crítico del tema".