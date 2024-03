Zapatero, desencadenado en 'Lo de Évole': "El mandato del pueblo fue que no gobernara la derecha y amnistiar"

Una vez repasada su etapa gubernamental, 7 años emparedados o comprendidos entre el 11-M de 2004 y el 15-M de 2011, José Luis Rodríguez Zapatero abordó con Jordi Évole asuntos destacados y delicados de la actualidad política en laSexta.

Entró a saco el presentador de 'Lo de Évole', como queriendo remontar el partido tras la pausa: "¿A usted, que vivió una época de ostracismo, ahora se lo rifan en los mítines?" "Siempre he sentido que el partido me ha tratado bien. Ahora se produjo un fenómeno..., he percibido la fuerza que tiene un expresidente convencido de apoyar con ganas a un presidente. La lealtad es un gran valor."

¿Qué opina Zapatero de la actitud de Felipe González en la actualidad? "Felipe González aportó mucho a este país. El PSOE le quiere. Algunos militantes querrían que les quisiera más. Hay cosas que no puedo entender; yo fui un soldado de Felipe en lo bueno y en lo malo".

Caso Koldo

Respecto al caso Koldo, "miré al presidente y vi que tomó una decisión correcta: la de cáiga quien cáiga y la comisión de investigación: lo ejemplar en democracia. Me siento muy reconfortado, porque no hay ningún dirigente del PSOE que haya salido a decir que esto es una trama contra el PSOE", aseveró el el que fuera jefe del Ejecutivo.

¿Cómo se cuelan estos personajes en política? "Quien hace algo malo o grave lo hace intentando que no lo vea nadie". "Vamos a dejar que la justicia actúe. Seamos prudentes", comentó al respecto del enésimo escándalo de corrupción en el PSOE.

"Si reacciona como el presidente del Gobierno ha actuado, no creo que tenga muchas consecuencias en el devenir, en el porvenir del partido", abundó el expresidente.

Ley de Amnistía

En relación a la Ley de Amnistía, ¿fue Zapatero mediador? "Siempre ayudo al partido, hay veces que la mejor manera de ayudar es ser discreto y no me van a sacar de ahí. Estoy convencido de que la Ley de Amnistía va a salir adelante porque la voluntad política se ha expresado por la mayoría de la cámara en algo tan decisivo para el devenir de España. Seguramente sea la ley más importante que va a aprobar el mandato del presidente Sánchez".

"La Ley de Amnistía se va a aprobar por mayoría absoluta". ¿No haría falta para cuestiones tan relevantes una mayoría cualificada? "No, sólo para las leyes orgáncias. Si la Constitución hubiese contemplado una amnistía iría seguro por ley orgánica. Ya tenemos una constitución dificilmente reformable como para que no podamos hacer que evoluciona la historia y la política", expresó el político leonés.

¿Entiende que haya gente en su partido escéptica al respecto? "Es una decisión que necesita explicarse y que necesita tiempo para ver su potencial".

"Yo defiendo la Amnistía, la desjudicialización de la política. Que la política se resuelva con política. No existiría democracia sin esa actitud de perdonar los conflictos políticos. Hay quien dice que Bildu debería estar fuera de las instituciones... Es al revés, nuestra democracia tiene que ser generosa con quienes han estado en causas terroristas o han tenido procesos delictivos", aseguró Zapatero.

¿Será la amnistía otro parche para el conflicto catalán? "De momento, el único proceso en el que Cataluña estuvo al borde de la independencia fue en 2017. El procés tiene unas consecuencias que durarán por tiempo. La cuestión es acertar y tener el coraje de hacerlo. La aministía creo que es un paso muy decisivo. Si había 300 personas con sus vidas muy comprometidas, sin embargo hay un gesto, una ley que les exime de eso para trabajar juntos... ¿Eso no va a contar? Sí, eso va a contar y mucho. ¿Es el fin del camino? No. ¿Es un paso importante? Sí."

"Hay cosas singulares en Cataluña, pero singularidad no es privilegio", sentenció con la ceja alzada.

Los cambios de parecer de Sánchez... y de Zapatero

"La contingencia política te hace cambiar de opinión", justificó 'ZP' los cambios de opinión de su sucesor al frente del partido del puño y la rosa.

"El mandato del pueblo fue 'no queremos la España de la extrema derecha con la derecha', y para cumplir ese mandato hay que amnistiar", prosiguió encendido.

En 2017 apostó por dejar gobernar a Rajoy, "pero nunca hubo reciprocidad por parte del PP. Entonces llegué al convencimiento de que era un juego falso más del PP".

¿No tiene miedo a que estos cambios de opinión se los hagan pagar? "Mi ADN es el diálogo. En su momento defendí que no fuéramos a elecciones y dejar gobernar a Rajoy; pero hasta que no sea recíproco no lo volveré a defender".

Siguió apretando Évole, con que a la próxima puede que ya no les crean: "Acostumbrémonos a que si hay una mayoría relativa en el parlamento seguramente tengas que incorporar iniciativas de otros grupos aunque no coincidan con las tuyas".

El valor de la palabra en campaña electoral: "Cuando puedes llevar adelante la palabra sin restricciones es inapelable; pero si tienes que sumar voluntades políticas, es evidente que cambias de opinión".

García-Page y los críticos internos del PSOE

De alguna manera Page se alegró de la victoria del PP en Galicia: "Yo quiero que gane Page, defiendo a Page y estoy con él. ¿Tiene libertad de expresión, sí. ¿Discrepa en algunas cosas?, muy bien. Yo no discrepo con nada de lo que Page hace en Castilla-La Mancha. La última vez que le vi le dije que quería hablar con él. Le intentaré explicar lo que creo que es más razonable para este país".

¿Teme una escisión en el PSOE? "145 años de historia... El PSOE es mucho más fuerte que todo eso".

¿Cuándo pasa de estar con Susana Díaz a ser Sanchista? "Una vez que es presidente del Gobierno estoy con él, se llamara como se llamara. Además, después de la gran tarea que ha hecho con una pandemia de por medio..."

¿Es una anomalía que el PSOE gobierne sin poder territorial? "No es una anomalía, es una expresión democrática. Le doy mucho valor al trabajo de oposición. Hay que tener un proyecto en cada sitio".

¿Le gustaría que Felipe hablara menos? "Que ahora me gustaría que opinara de otra manera... pues bueno..."

¿Hace mucho que no habla con Felipe? "Hemos coincidido en algún acto institucional. La relación es cordial. Yo le respeto mucho".

"¿Por qué no te callas?"

Aquel momento "fue portada hasta en la prensa australiana", contó ZP.

"La historia de verdad es que el presidente Chávez estaba hablando y atacando contínuamente a Aznar. Llega un momento en el que el Rey y yo nos miramos y me dice que creía que tenía que hacer algo, yo le dije que no, que eso me correspondía a mí, yo intento hablar y Chávez no calla. Entonces el Rey es cuando dice 'por qué no te callas' para que yo hable. Por cierto, es la única vez que me llamó Aznar para agradecerme algo", relató el leonés de manera inédita.

"Después de aquel encontronazo hubo mucha tensión", agregó.

"El Rey, que en los reencuentros era un maestro, cuando Chávez volvió a España supo capear muy bien el temporal y templar las aguas. Sería muy injusto si no dijera que tuve siempre en la figura del Rey Juan Carlos alguien que respetó siempre nuestra democracia", recordó con cariño al emérito.

¿Le gustó el gesto serio de Felipe VI en la investidura de España? "Sería para mí una preocupación que hubiese una decisión deliberada de gesto serio, pero no puedo interpretarlo así. No cabe interpretarlo así porque el Rey no puede valorar la mayoría parlamentaria".

¿Qué hay del rumor de que el PSOE podría presentar al expresidente a las elecciones madrileñas? "Mi ciclo como gobernante ya terminó. No rotundo."