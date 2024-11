Por qué Francia declinó celebrar Eurovisión Junior 2024

Este sábado 16 de noviembre, la Caja Mágica de Madrid será el escenario del Festival de Eurovisión Junior 2024, donde jóvenes representantes de toda Europa competirán por el codiciado "micrófono de cristal". En esta edición, España tendrá un papel destacado al ser el país anfitrión, y Chloe DelaRosa será la representante con su canción "Como la Lola". Sin embargo, esta responsabilidad recae sobre España debido a la renuncia de Francia, ganadora del certamen en 2023 con la actuación de Zoé Clauzure y su tema "Cœur".

La razón por la que Francia declinó organizar el festival, a pesar de su triunfo reciente, no se debe a conflictos internos o desacuerdos con la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que supervisa el evento. En cambio, el ente público France Télévisions decidió no asumir nuevamente los costes y el esfuerzo que conlleva la organización de un certamen de esta magnitud. Si Francia hubiera aceptado, habría sido su tercera vez como anfitriona en un periodo corto de tiempo, una carga significativa en términos de logística, producción y recursos financieros. El director de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gómez, ya había insinuado esta posibilidad poco después de la victoria francesa en 2023. En declaraciones al diario '20 minutes', mencionó: "Primero celebraremos la victoria. Después discutiremos, como hemos hecho cada vez, con la UER para ver dónde sería mejor. Hay muchos países que quieren organizarse, no queremos que haya un monopolio francés en Eurovisión Junior". Con esta decisión, Francia buscó dar oportunidad a otros países interesados y evitar una presencia reiterada que pudiera saturar su imagen en el festival.

Ante esta situación, la UER invitó a España a organizar el evento tras la renuncia francesa, debido al segundo puesto obtenido por la representante española Sandra Valero en 2023. Con su canción "Loviu", Valero logró conquistar al público y al jurado, alcanzando una puntuación destacada que la colocó en una posición privilegiada. España, con una tradición destacada en Eurovisión Junior, no desaprovechó la ocasión y aceptó la propuesta, convirtiéndose en el anfitrión del certamen de 2024. El retorno de España como sede del festival se produce 20 años después de su victoria con María Isabel y su icónica canción "Antes muerta que sencilla".

La nueva edición traerá consigo una carga emocional y cultural, simbolizando el compromiso de España con el evento. La elección de la extremeña Chloe DelaRosa, una joven promesa del arte musical, y su canción "Como la Lola", un homenaje a la gran Lola Flores, promete cautivar a la audiencia en la vigesimosegunda edición del festival musical infantil que arrancará el próximo sábado 16 de noviembre a las 18:00 horas.