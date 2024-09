¿Qué fue de María Isabel? La niña cantante que protagonizó la infancia de toda una generación

El pintalabios / Toque de rímel / Moldeador / Como una artista de cine... Quien no lea estas estrofas al ritmo de la canción es que o bien pasó su infancia oculto bajo una piedra, o que no ha bailado nunca en la orquesta de una fiesta de pueblo. Es prácticamente imposible vivir en España y no conocer la letra de 'Antes muerta que sencilla', forma ya parte del imaginario colectivo del país. De hecho, si formase parte del examen de nacionalidad, a más de uno no le sorprendería ni lo más mínimo.

Aunque solo sea el estribillo, todas las personas nacidas anteriormente o a principios del cambio de milenio saben que este 'single' fue el mayor éxito de España en Eurovisión Junior. Su intérprete, María Isabel López, le dio a nuestra nación el primero puesto en la edición de 2004, celebrada en Lillehammer (Noruega). Desde entonces, nunca ha desaparecido de las fiestas y guateques populares.

María Isabel se hizo con la única vitoria en esta modalidad del famoso festival con tan solo nueve años de edad. Y a diferencia de otros muchos ganadores, que fueron lo que se llama 'flor de un día', siguió cosechando éxitos durante algunos años más, llegando incluso a protagonizar una comedia musical en la gran pantalla. Sin embargo, después de cierto tiempo, desapareció por completo de la primera plana. Como en aquel momento las redes sociales estaban aún en fase embrionaria, la mayoría de personas le perdió la pista a la joven cantante.

María Isabel Eurovision Junior RTVE

Tras idas y venidas, apariciones en programas de televisión y un nuevo intento de participar en Eurovisión, María Isabel fue creciendo y reinventándose como artista. Puede que muchas personas la tenga guardada como la niña estrella española que fue, pero hoy en día tiene ya 29 años y no parece en absoluto la misma persona. Ya es madre de una chica y reveló en una entrevista este verano que tiene pensado casarse dentro de poco.

Hoy repasaremos los más y los menos de María Isabel hasta el momento actual donde, después de una pequeña pausa y alejarse de los medios y las redes sociales, la cantante ha anunciado que regresará a en muy breve tanto a los platós como a los escenarios. Incluso se rumorea que sea escogida como la presentadora de 'Eurovisión Junior 2024', que este año tendrá como sede Madrid.

¿Qué fue de María Isabel López, todo un icono generacional?

Primeros éxitos durante la infancia

María Isabel López nació en Ayamonte, Huelva, el 4 de enero de 1995 (29 años) y con tan solo 9 años de edad ya pasó el casting de Eurovisión Junior 2004 contra 16.000 otros niños españoles. Gustó tanto dentro como fuera de España, y se alzó con el primer puesto en el festival por amplia diferencia con el resto de naciones gracia a su canción 'Antes muerta que sencilla'.

Ese mismo año lanzó el disco '¡No me toques las palmas que me conozco!', que cosechó cuatro Discos de Platino, y de los de antes. En aquel año, antes de la irrupción de las descargas pirata y los dispositivos de reproducción digitales, para obtener cada uno de estos reconocimientos en España era necesario vender más de 160.000 copias, y María Isabel lo hizo cuatro veces.

En 2004, María Isabel ganó Eurovisión Junior con su “Antes muerta que sencilla” larazon

Desde entonces, aún siendo niña se lanzó a girar por toda España y Latinoamérica, con un desgaste y una exposición al estrés que después le pasarían factura y le dejarían marcada para siempre. Tras la gira, le pone voz a la banda sonora de la película 'Barbie y la magia de Pegaso', y saca dos discos más también con bastante éxito, pero ninguno igualando al primero, que fue un "superventas".

En 2007 María Isabel da un gran salto y se mete de cabeza en la gran pantalla, protagonizando la película 'Ángeles S.A.', una comedia musical junto a Pablo Carbonell, Anabel Alonso y Óscar Casas. Más tarde y durante más de dos años, se convierte en la presentadora de la serie educativa 'Los Lunnis', una de las más exitosas de la televisión española.

Segunda etapa: modelaje y vuelta a Eurovisión

Ya desde los 13 años, María Isabel decide dejar un poco más apartada la música y los focos para centrarse en sus estudios y en otra de sus grandes pasiones: el modelaje. Trabaja en pasarelas de moda flamenca durante varios años, donde irá cogiendo mucha experiencia para el que será otro de sus oficios un tiempo más tarde. Lleva el 'Antes muerta que sencilla' como bandera, y se muestra muy talentosa en todas las pasiones que practica.

No es hasta 2016 que regresa a la música, presentándose de nuevo a Eurovisión, pero esta vez a la edición 'senior' para Estocolmo 2016. Trata de ser elegida con un single de su nuevo álbum, pero finalmente la representante acaba siendo Barei con 'Say Yay!', quedando en el puesto 22. Pasan un par de años más y María Isabel va lanzando poca música porque se encuentra en un periodo de búsqueda y transición que dará sus frutos más tarde.

Tercera etapa: urbano y flamenco

Entre 2019 y 2020 lanza dos discos más, experimentando con los géneros del pop urbano y una fusión de reggaetón con flamenco. Cuando parecía que María Isabel había vuelto para quedarse, ya que incluso fue concursante habitual del concurso 'Tu cara me suena', pero se sintió abrumada y anunció de nuevo que se retiraba durante un tiempo por problemas de salud mental.

La cantante María Isabel Jesús G. Feria La Razón

En un comunicado que compartió en redes sociales en verano de 2021 dejó dicho que "Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo". Sin embargo, ya dejaba entrever la que sería uno de sus grandes pilares para superar sus problemas, la fe: "Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando".

2024 y actualidad: Regreso a primera plana

María Isabel estuvo en efecto alejada de las cámaras y las redes sociales durante varios años, durante los cuales trabajó en ella misma y se fortaleció. En 2023 nació su primera hija, Daliana, y, como ha anunciado en una reciente entrevista para El Mundo, no descarta la opción de casarse con su pareja dentro de poco, cuando la niña haya crecido más.

Este 2024 la cantante decidió que ya estaba preparada para regresar al mundo del espectáculo, y lo hizo por todo lo alto, ganando la segunda edición del concurso 'Bailando con las estrellas'. Se está viendo una versión mucho más feliz y mejorada de María Isabel, quien compartía hace algunas semanas en una publicación de Instagram que, después de meses muy duros de trabajo y sacrificio por mejorar su situación, se ve de nuevo preparada: "¡Me encuentro con las ganas, ilusión y enfoqué suficiente como para decir HE VUELTO!".

La cantante de Huelva ha anunciado ya que en octubre de este año volverá a trabajar en el estudio en un nuevo proyecto musical que verá la luz dentro de poco. Por el momento, se especula que María Isabel pueda ser la presentadora de 'Eurovisión Kids 2024', que durante esta edición tendrá como sede la ciudad de Madrid, pero todavía está por confirmarse.