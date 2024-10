Así es "Como la Lola", la canción de Chloe DelaRosa para representar a España en Eurovisión Junior 2024

En julio de este año descubríamos a Chloe DelaRosa, una joven extremeña que se convertía en la representante española a la edición de 2024 de Eurovisión Junior, que, además, este año tiene como sede Madrid. Tras conocer al resto de participantes y averiguar el orden de la joven española, ahora ha llegado su gran éxito para el certamen: "Como la Lola".

RTVE ha desvelado esta mañana el vídeo y la letra del tema que llevará España a la 22ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión Junior. La joven de 9 años, los mismos que tenía María Isabel cuando levantó el mini micrófono de cristal, cantará “Como la Lola" sobre el escenario de la Caja Mágica de Madrid el próximo 16 de noviembre. Tras el récord en aspirantes, fue la joven extremeña la que se alzó con la selección. De este modo, Chloe coge el relevo de SandraValero, subcampeona de la edición del certamen infantil que acogió la ciudad de la Riviera francesa, Niza.

Tras conseguir la nominación, DelaRosa ya había confesado que quería escoger una canción que tuviera tintes ganadores y así lo han intentado los compositores. Para la representante de España, su estilo musical preferido es una mezcla entre sus ídolos clásicos como Marisol, Lola Flores y Rosario Flores con los más actuales, Rosalía, C. Tangana o Dani Martín. Con "Como La Lola", Chloe narra el sueño de la cantista en convertirse en "La Lola". La canción con la que se florecerá en la capital española está compuesto por Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo.

Sobre Chloe DelaRosa

Siendo tan pequeña, Chloe se define a ella misma como "cantista", un término que combina el ser cantante y artista. Su primer recuerdo ligado a mundo musical, es cuando con 3 años, actuaba en los conciertos de su padre. Su mezcla de Extremadura y Andalucía le hacen más especial todavía: "Soy extremeña y andaluza. Mi corazón está tanto en Guareña, mi pueblo en Badajoz, como en San Fernando, la isla de Camarón", comenta la joven.

Durante el confinamiento por el COVID-19, la pequeña empezó a versionar canciones de grandes artistas internacionales como Alejandro Sanz, C. Tangana, Dani Martín, Camilo, Carlos Vives o Marc Anthony. Estos videos que subía a su red social se convirtieron en virales y estos artistas los llegaron a compartir en sus propias plataformas. Chloe ha publicado ya varias canciones con videoclips propios y ha compartido escenario en algunos festivales con cantantes como la participación de Eurovisión en Múnich 1983, Remedios Amaya, Andy & Lucas o La Húngara.

Para la artista, sus cantantes favoritas son "todas aquellas que llevan flores" como Pepa Flores (Marisol), la gran Lola Flores y Rosario Flores. Además, como ella, que en su apellido lleva una flor, su favorita, las rosas. También es fanática de artistas como Rosalía y C. Tangana. Ella se declara como amante de la música: "Para mí la música es como un juego, me lo paso muy bien cantando, estoy todo el día cantando con mi padre y con mis hermanos".

Los creadores

Detrás del tema se encuentra Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo, equipo que formó también parte de "Loviu" de la plata en Niza 2023, Sandra Valero. Según sus responsables la canción es alegre y habla de cumplir el sueño de ser artista. Llegará a ser "La Lola". Así llama a su grupo de amigas, donde cada una de ellas tiene una personalidad diferente, pero todas ellas sienten el alma universal de Lola Flores. También han desvelado las influencias femeninas del personaje: Shakira, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Karol G y Rosalía.

Letra de “Como la Lola”

¡Como la Lola!

¡Como la Lola!

En mi escuela todos dicen que estoy loca

pero no me importa porque se equivocan.

Voy a echarle ganas, voy a echarle fe.

Los sueños más grandes al principio son bebés.

Soy como un pez en el agua cuando subo al escenario,

es cosa de los planetas porque yo he nacido acuario.

Ya desde la cuna cogía el sonajero

como si fuera un micro pa cantarle al mundo entero.

Que de mayor yo quiero ser cantista,

cantante, artista, la protagonista.

What! What! What!

Como la Taylor,

como la Karol.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrrio.

Como la Olivia,

como la loba (¡La Shaki!)

Pero universal como la Lola.

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)

Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

¡Como la Lola!

¿Quién dijo miedo?

Es solo un juego.

(Cero postureo).

Amo lo viejo,

amo lo nuevo,

el arte verdadero.

Quema como el fuego y es profundo como el mar

y te hace cosquillitas por la tripa en un solo compás.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo voy a ser cantista.

What! What! What!

Como la Taylor,

como la Karol.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrrio.

Como la Olivia,

como la loba (¡La Shaki!)

Pero universal como la Lola.

¡Pero universal como la Lola!

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)

Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrio.

¡Y como la Lola!

(Como la Lola)

Quiero cantar en cada ciudad

(Como la Lola)

¡Y quiero ver a toda Europa bailar!

(Como la Lola)

Somos pequeños y queremos soñar.

Music wins, I wanna dance!

(Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo-lo)

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo-la.

Como, como,

como la Lola, Lola.

La Lola.