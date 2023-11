¿Qué ver este fin de semana en Amazon Prime Vídeo, HBOMax, Netflix, MovistarPlus+ y resto de plataformas?

Con la Navidad pisando los talones al mes de noviembre, las plataformas de streaming empiezan a entrar en el ambiente sabiendo que ahora es tiempo de disfrutar de series y películas en solitario, con familia o amigos. Aquí unas recomendaciones para ver este fin de semana:

Amazon Prime Vídeo

'Ambulance - Plan de huida'

Protagonizada por Jake Gyllenhaal. Amazon Prime Videoapuesta por este film donde el veterano Will Sharp, en un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, recurre a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny. Danny le ofrece participar en un robo a un banco, el más grande en la historia de la ciudad. Will no puede decir que no. Cuando su intento de escape sale mal, los hermanos secuestran una ambulancia con un policía herido y una paramédica. Ahora deberán huir de un inmenso dispositivo de fuerzas de seguridad desplegado por toda la ciudad, mantener a sus rehenes con vida y de alguna forma tratar de no matarse entre ellos

Apple TV

'Monarch: El legado de los monstruos'

Serie de televisión de diez episodios. Apple TV trae esta nueva ficción. Tras sobrevivir al ataque de Godzilla en San Francisco, un espeluznante secreto vuelve a sobrecoger a Cate. En medio de amenazas monstruosas, se embarca en una aventura por todo el mundo para descubrir la verdad sobre su familia y la misteriosa organización conocida como Monarca.

Disney+

'Asesinato en el fin del mundo'

Disney+ pone a su disposición esta serie de 2023 con 7 episodios de 60 minutos de duración. Darby Hart, una joven detective aficionada y hacker experta en tecnología, y otras ocho personas son invitados por un multimillonario solitario a participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante. Cuando uno de los otros invitados es encontrado muerto, Darby intentará demostrar que en realidad fue un asesinato, todo ello contra una marea de intereses contrapuestos y antes de que el asesino vuelva a actuar.

Filmin

'El regreso de las golondrinas'

Ganadora delOso de Berlín a Mejor película en 2022. La plataforma independientevuelve a sorprender. La humilde y sencilla Ma, y el tímido Cao, han sido expulsados de sus respectivas familias y obligados a contraer un matrimonio concertado. Ahora tendrán que aunar sus fuerzas y construir un hogar donde sobrevivir. En medio de la adversidad, comienza a forjarse entre ellos un vínculo, ya que tanto Ma como Cao, en sintonía con los ciclos de la Tierra, se crean un refugio en el que pueden prosperar.

HBOMax

'Blue Beetle'

De los estrenos más esperados deHBOMax, 'Blue Beetle'. Jaime Reyes, recién licenciado, regresa a casa lleno de metas para su futuro, pero descubre que su hogar no está exactamente como lo dejó. En su búsqueda por encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando Jaime se encuentra inesperadamente en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Escarabajo. Cuando el escarabajo elige a Jaime como huésped simbiótico, este recibe una increíble armadura con poderes extraordinarios e impredecibles que cambiarán para siempre su destino y le convertirán en superhéroe.

'Ninja Turtles:Caos Mutante'

MovistarPlus+apuesta también por los más peques de la familia para que puedan disfrutar de la última entrega de las tortugas más peleonas. Después de pasar años apartados del mundo humano, los hermanos Tortuga se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York y que les acepten como quinceañeros normales, llevando a cabo actos heroicos. Su amiga April O'Neil les ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto se ven superados ante el ataque de un ejército de mutantes que se abalanza sobre ellos.

Netflix

'The Crown' - Temporada 6 / Parte 1

Basada en la exitosa obra de teatro de Peter Morgan, 'The Audience', Netflixtrae la última temporada dividida en dos partes donde se cuenta la historia de la última reina de Inglaterra, Isabel II, y de la relación entre dos de las direcciones más famosas del mundo: el Palacio de Buckingham y el número 10 de Downing Street, con las intrigas, amores y maquinaciones detrás de los eventos que forjaron la segunda mitad del siglo XX. Dos casas, dos cortes, una corona. Cada temporada trata las rivalidades políticas e intrigas personales durante una década del reinado de Isabel II y explora el delicado equilibrio entre su vida privada y la vida pública. En esta última entrega la muerte de Lady Di es protagonista además de llegar hasta la era más actual de la monarquía británica.

'Sagrada Familia' - Temporada 2

Dirigida por Manolo Caro con Najwa Nimricomo protagonista. Vuelve la segunda temporada de ‘Sagrada familia’. La mudanza de una nueva familia a Fuente del Berro romperá la estabilidad de un barrio donde vive Gloria junto a su bebé y Aitana, su au-pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. En un barrio en el que nada es lo que parece, cuatro vecinas forjarán una fuerte amistad con un denominador común: son madres. Su relación parece perfecta, hasta que el pasado de Gloria lo cambia todo. Es entonces cuando se descubrirá de lo que es capaz una madre para proteger a su familia, lo más sagrado que tiene.

SkyShowtime

'Fellow Travelers'

La reciente plataforma SkyShowtime estrena esta serie de 8 episodios basada en un libro donde relata el romance clandestino de dos hombres muy diferentes que se encuentran en la Washington de la era McCarthy. La historia del carismático Hawkins Fuller y el idealista Tim Laughlin, sus idas y vueltas durante la guerra de Vietnam, el hedonismo de la época disco de los '70, hasta llegar a la crisis del SIDA en los ’80.