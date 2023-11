Netflix recrea el camino hacia la muerte de Lady Di

Desde que ‘The Crown’ llegará a las pantallas de televisión, muchos han sido quienes han aprendido sobre la realeza británica descubriendo cómo fue la vida, aunque fuera una parte ficticia, de la reina Isabel II, su reinado, su matrimonio y su papel como madre. A lo largo de sus cinco temporadas, el protagonismo fue pasando de la propia Isabel II a la conocida princesa del pueblo, Diana de Gales, mujer del primogénito de la reina, Carlos III de Inglaterra.

Diana, o conocida como Lady Di, se ganó el cariño no solo del pueblo británico sino también de todo el mundo. Es por este motivo que muchos fieles seguidores de la serie esperan, con ansia y tristeza, ver el momento exacto en el que Diana falleció junto a su amante, Dodi Fayed, en aquel terrible accidente de tráfico del 31 de agosto de 1997.

La sexta y última temporada de ‘The crown’, cuyo lanzamiento ha tenido lugar este jueves 16 de noviembre, se divide en dos partes de cuatro episodios mostrando dicho suceso y el impacto que causó en la familia real británica. Aunque la serie no ha mostrado con todo tipo de detalles cómo ocurrió dicho accidente automovilístico sí ha querido revelar los momentos antes vividos entre los dos amantes desde el total respeto. En la escena se ve a Diana saliendo de un coche hacia el hotel Ritz con su amante, Dodi, a su lado a la vez que los rodean los paparazzi. Ambos entran al hotel donde llaman a Balmoral para que Diana hable con sus pequeños: William y Harry.

Lady Di hablando con sus hijos por teléfono antes de morir Netflix

Tras esta llamada en la que no contacta con sus hijos ya que los dos habían salido, la princesa del pueblo se muestra angustiada por no poder haber hablado con ellos. Finalmente logra tener una llamada con los príncipes (una conversación que no será un fiel reflejo de la ocurrida realmente), donde los dos le preguntan si ''va a contraer matrimonio con el hijo del multimillonario Mohamed Al-Fayed''. Diana, que se muestra angustiada por como se encuentra su vida en esos momentos, le confiesa a sus dos hijos que ''solo necesita hacer unos cambios en su vida'' además de decirle que ''los ama'' y que regresará a casa con ellos el 1 de septiembre, un día después.

Escena Lady Di y Dodi Al-Fayed perseguidos por los paparazzi antes de morir Netflix

Momentos después, tanto Lady Di como Dodi, dentro de aquel coche de marca Mercedes-Benz clase S donde se encontraban y perseguidos por numerosos paparazzi, entran en un túnel sin saber que jamás saldrían de allí. Dejando, Diana, a sus hijos con las ganas de volver a verla y a Mohamed Al-Fayed sin su primogénito.

La serie llegará a su final el próximo 14 de diciembre de 2023, fecha donde la segunda parte será emitida y mostrará la vida de los hijos y de Carlos tras la muerte de Lady Di además de emitir el fallecimiento de la madre de Isabel II, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias conocida como la ‘Reina madre’, y la muerte de su hermana pequeña, Margarita de Snowdown.