¿Qué hacía Yuyee, exmujer de Frank Cuesta, mientras él estaba en la cárcel?

Esta mañana conocíamos la noticia de que Frank Cuesta había sido puesto en libertad tras tres horas de interrogatorio al haber sido detenido por las autoridades tailandesas. Su detención se produjo el jueves, acusado de la presunta posesión ilegal de animales salvajes protegidos.

La liberación de Cuesta fue confirmada a Efe por fuentes de la corte, aunque no se proporcionaron detalles sobre la cantidad de la fianza ni detalles adicionales sobre su caso. El español abandonó el tribunal alrededor del mediodía del sábado (5:00 GMT) sin realizar declaraciones a la prensa. Cuesta, vestido con una camiseta blanca sin mangas y bermudas beige, y rapado, salió del tribunal acompañado por su abogado tailandés, Mettapon Suwancarern, y una mujer, Paloma. Poco después, se retiró en un vehículo negro.

Poco después comparecía en su canal de Youtube para poner al día de la situación a más de 12.000 personas. "Ahora mismo estoy acusado de tenencia ilegal de animales", ha asegurado, aunque también ha adelantado que tiene "varios procesos abiertos. Nos hemos enterado de varias querellas. Se van ajustando de diferente índole". Ha avisado de que al llegar a su casa después de declarar se ha encontrado con una nueva querella, pero también que eso no le amedrenta y que seguirá peleando: "Han reventado mi casa, la oficina, para encontrar no sé qué. Tengo tantas cosas metidas por el medio. Por dentro estoy muy jodido. Me da miedo por los animales y mi familia. Solo puedo confiar en la familia y en Paloma que ha estado pudiéndose meter en un lío".

Para muchos de sus seguidores y defensores, como para él mismo, aseguró que "todos sabemos por qué ha pasado esto. En esta vida no hay casualidades. No voy a decir quién, ni cómo ni dónde, pero lo sabemos". Por eso hemos querido saber qué hacía su exmujer, Yuyee, mientras Cuesta estaba detenido.

Según el Instagram de Yuyee, ella se encontraba en la Feria de Arte Médico en Alive Park Hall en el distrito de Thanyaburi de Tailandia. Acompañada de decenas de personas explicó que se encontraba allí haciendo movimientos que forman parte de una disciplina que une "Medicina y arte para sanar nuestro cuerpo y mente". También se subió al escenario para dar una pequeña charla. En los comentarios, decenas de personas comentaban sus actuaciones de los últimos meses contra Frank y hacían un llamamiento al Karma.