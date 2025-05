Una reportera de 'El programa de Ana Rosa' narra su tenso encuentro con Leire Díez: ¿Cuándo vais a iros?

Esta semana, no ha habido otro nombre que se haya repetido tanto en los magazines de actualidad de España que el de Leire Díez. Apodada 'la fontanera del PSOE', esta militante socialista se ha convertido en el centro de todas las miradas tras el descubrimiento de unos audios donde Díez asegura preparar "una encerrona" contra la UCO, todo a cambio de un acuerdo con la Fiscalía.

En 'El programa de Ana Rosa', varios miembros del equipo se propusieron encontrar a la socialista para poder preguntarle acerca de cómo se encontraba y poder grabar un reportaje. Aunque sí que dieron con Leire, el encuentro no se desarrolló como se esperaba. Esta mañana, María Campos, reportera del matinal de Telecinco, se ha sentado en la mesa de colaboradores para narrar cómo fue el encuentro.

Totalmente inesperada

Tal y como ha comenzado narrando Campos, el equipo del programa se encontraba grabando un reportaje en la localidad de Vega de Pas. "Después se nos confirmó que se trasladó a su barrio de Portugalete, allí en su barrio es donde tratábamos de trazar un perfil de esta mujer", señala la reportera.

Una vez llegaron al domicilio, el encuentro se fraguó por sorpresa. Mientras María estaba centrada en el reportaje, no se dio cuenta de que la socialista se le acercó por detrás. "Se puso a mi lado y lo primero que me dijo fue: '¿cuándo vais a iros de mi casa?'. Me costó reconocerla porque está muy cambiada", ha añadido.

Fue bajando el tono

Con poco tiempo de maniobra para reaccionar y pensar una respuesta, la periodista le comentó a Leire que solo querían saber cómo estaba y que no habían entrado en su propiedad privada. "Ella es periodista y debería conocer la labor periodística", sostiene Campos, ante una Ana Rosa Quintana que la respalda.

"Los primeros minutos fueron muy muy tensos, luego fue bajando el tono", ha explicado la reportera. Para concluir, María Campos ha confesado que la socialista se terminó relajando y dijo que estaba tranquila. "Dijo que no tenía ningún miedo y que no le debía nada a nadie [...] pero que no quería que su imagen saliera a la prensa", comparte Campos.