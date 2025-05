El excapellán de la prisión donde está Carcaño niega haberle dado privilegios: "Absolutamente no"

Mañana llena de actualidad informativa respecto a la muerte de Marta del Castillo y la vida en la cárcel de Miguel Carcaño, asesino de la sevillana, fallecida en 2009. El equipo de 'El programa de Ana Rosa' ha podido hablar esta mañana en exclusiva con uno de los funcionarios de la prisión de Herrera de la Mancha, donde se encuentra Carcaño.

El funcionario asegura que el foco está puesto en "el voluntariado, concretamente en la pastoral penitenciaria y en la Cruz Roja" porque estas personas "lo único que pasan a nivel de seguridad es el arco detector". Además, ha desvinculado en directo el papel de una presunta funcionaria en todo esto: "Absolutamente no".

El excapellán desmiente la versión del funcionario

Tras obtener estas informaciones, el equipo del matinal de Mediaset se ha puesto en contacto con el excapellán de Herrera de la Mancha. Pese a haber confirmado que durante su estancia en la prisión mantuvo buena relación con Carcaño, considera falsa la información que el funcionario les ha proporcionado. "Lo desmiento absolutamente. Nosotros pasamos por el arco de metal y todo eso. Ustedes unen y suman. Yo estuve allí hace dos años, ya no estoy. Yo no he pasado nada ¡Qué va!", ha criticado.

Al programa se han sumado como invitados los padres de Marta del Castillo, Antonio del Castillo y Eva Casanueva. "Sentimos todavía más rabia e impotencia de pensar que esta persona puede tener este tipo de privilegios en la cárcel", ha confesado Casanueva acerca de los presuntos tratos de Miguel Carcaño en prisión. El padre de Marta ha confirmado que tienen constancia de la puesta en marcha de una investigación: "Dicen que sí. Yo he estado hablando hace un momento con mi abogada y ella va a depurar responsabilidades".

Para finalizar, Antonio del Castillo ha contado que desde el primer momento fue a su reunión con Carcaño "con el no por delante". Del Castillo considera que Miguel sabe donde se encuentra el cadáver de su hija. "Una persona que mata a otra siempre sabe dónde está el cuerpo porque es algo que no puede olvidar", ha explicado.